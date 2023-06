Nicht verpassen: e.systeme21 lädt in sein neues Firmengebäude ein

Die Geschäftsführer von e.systeme21, Jens und Norbert Unterharnscheidt. Foto: e.systeme21

Den All-in-One Dienstleister e.systeme21, rund um den Bereich der erneuerbaren Energien gibt es bereits seit 2013. Damals gründete Norbert Unterharnscheidt das Familienunternehmen mit dem Ziel, für Gewerbe- und Privatkunden ganzheitliche, umweltfreundliche Energiekonzepte umzusetzen. Und das mit großem Erfolg: Der grüne Strom, vor allem aus Photovoltaikanlagen ist gefragt wie noch nie.

So sieht der Neubau von e.systeme21 aus

Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum ist es soweit: Die e.systeme21 GmbH eröffnet im Ulmer Donautal nach 18 Monaten Bauzeit ihr neues Gebäude. Und das ist völlig energieautark und zu 100% CO2-frei. Am eigenen Gebäude wurde eine Komplettlösung mit PV-Anlagen auf dem Firmendach und an der Fassade, Batteriespeicher, Elektrotankstellen, Wärmepumpe und Lüftungsanlage sowie intelligentem Energie-Management-System realisiert. Der Clou dabei ist eine Elektrolyseanlage, mit der im Sommer aus dem überschüssigen Strom der PV-Anlage Wasserstoff erzeugt und vor Ort gespeichert wird, um mit ihm im Winter mittels einer Brennstoffzelle Strom und Wärme zu produzieren. Die Lagerhalle wird mit einem neuartigen H2-Dunkelstrahler beheizt.

Eine Visualisierung des Neubaus von e.systeme21. Foto: e.systeme21

Das erwartet die Gäste des Tages der offenen Tür

Am Freitag und Samstag, den 16. / 17. Juni 2023 ist jede und jeder Interessierte willkommen, beim „Tag der offenen Tür“ das Unternehmen und die technische Lösung kennenzulernen, mit der die vollständige Energie-Autarkie und CO2-Freiheit erreicht wird. Die ganzheitliche Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien für Strom, Heizung / Klima und Mobilität mit einer intelligenten Steuerung ist aktuell insbesondere für Unternehmen interessant, wird in Zukunft jedoch auch im privaten Wohnungsbau an Bedeutung gewinnen.

