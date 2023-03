Neuer Pächter gesucht: Starten Sie jetzt mit dem Gasthaus  Vilsalpsee durch

Eine Visualisierung des Gastraums des neuen Gasthauses Vilsalpsee. Foto: Mario Gassner Architecture

Direkt am Nordufer des Vilsalpsees liegt das gleichnamige Gasthaus. Dieses sucht jetzt einen neuen Pächter. Was die neuen Gastgeber in der atemberaubenden Landschaft erwartet?

Da arbeiten wo andere Urlaub machen. Klingt nach einer langweiligen Floskel, ist aber nichts anderes als das, was Sie als neuen Pächter des Gasthauses Vilsalpsee erwartet. Mitten im Naturschutzgebiet gelegen sind See und Gasthaus das ganze Jahr über beliebte Ausflugsziele für Gäste aus der ganzen Welt. Das Hochtal überzeugt mit einer traumhaften Naturkulisse und einem breiten Sportangebot. Erst jüngst wurde beschlossen, das Gasthaus Vilsalpsee neu zu bauen. Die Gemeinde Tannheim sucht deshalb jetzt nach einem Pächter für den modernen Neubau in der traditionsreichen Urlaubsregion.

Ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen: Der Vilsalpsee im Frühling. Foto: Hans Peter Zitt

So finden Ihre Gäste Sie

Um den Charakter einer erholsamen, naturverbundenen Region zu erhalten, ist die Straße durch das Naturschutzgebiet in beiden Richtungen für den Verkehr zwischen 08.00 und 17.00 Uhr gesperrt. Zum See gelangen die Gäste aus Tannheim – hier befinden sich auch ausreichend Parkplätze für Pkw – deshalb entweder mittels eines gemütlichen, rund eine Stunde langen Spaziergangs. Außerdem verkehrt regelmäßig ein Bus und ein Bimmelbähnchen zwischen dem Vilsalpsee und Tannheim. Auf Anfrage sind auch Kutschen in der pittoresken Landschaft unterwegs.

Reisebusse bekommen, sofern eine Reservierung im Gasthaus vorliegt, eine Sondergenehmigung zur Ein- und Ausfahrt. Auch für Menschen mit Gehbehinderung ist eine Sondergenehmigung zur Ein- und Ausfahrt möglich.

Zahlen und Fakten zum Gasthaus Vilsalpsee

Das neue Gasthaus Vilsalpsee verfügt über drei Geschosse. Im Untergeschoss befinden sich Lager- und Technikräume (ca. 150 m² bzw. 98 m²) sowie eine öffentliche Toilette. Im Erdgeschoss befindet sich der Gastraum (ca. 180 m²), die Küche (ca. 80 m²) ein Kiosk (ca. 28 m²) sowie die Panorama-Terrasse (ca. 300 m²). Im Obergeschoss finden sich Mitarbeiterräume (ca. 86 m²) sowie eine kleine Betriebswohnung (ca. 38 m²). Der Gastraum fasst rund 100 Personen, auf der Terrasse finden zusätzlich noch 220 Gäste Platz.

Ist Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einer der schönsten Urlaubsregionen Österreichs sind und Interesse haben, an diesem besonderen Ort einen Neuanfang mitzugestalten, bitten wir Sie, Ihre Ideen und Konzepte für den Betrieb des Restaurant Vilsalpsee bis spätestens Freitag, 14.04.2023 beim Gemeindeamt Tannheim abzugeben.