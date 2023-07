Murnau bei einer Führung erleben

Tourismus

Die kunterbunte Altstadt zieht Gäste aus aller Welt magisch an. Wer mehr zur Geschichte des Örtchens erfahren möchte, kann an einer Führung in und um Murnau a. Staffelsee teilnehmen.

Das beeindruckende Bergpanorama verschlägt einem bei der Ankunft erst einmal den Atem. Wer die einmalige Landschaft rund um den Staffelsee mit allen Sinnen erfahren möchte, kann Murnau bei einer Führung erkunden. Die ausgebildeten Gästeführer nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die Zeit zu den interessantesten Schauplätzen der Gegend.

Gästeführungen in und um Murnau Previous Next

Eine kunsthistorische Führung durch Murnau

Teilnehmer der Ortsführung lernen die schönsten Fleckchen Murnaus kennen. Dazu zählen zum Beispiel das Rathaus, die Mariensäule, die Kirche Maria Hilf, das Hotel Post, die Traube, das Schloss und die Kirche St. Nikolaus. Auf dem Weg geben die geschulten Gästeführer amüsante Anekdoten zum Besten, die faszinierende Einblicke in die Architektur-, Literatur- sowie Kunstgeschichte des Marktes Murnau gewähren.

Bei den Themenführungen Königsweg, Ödön von Horváth oder Blauer Reiter leben vergangene Zeiten wieder auf. Wer zudem gern auf dem Rad unterwegs ist, kann die Umgebung bei der Expressionismus-Radltour mit dem verträumten Blick der Künstler von Damals betrachten. Doch kleine Entdecker können sich bei den Kinderführungen ins Abenteuer stürzen.

Die Berge zum Greifen nah

Der Drachenstich-Rundweg ist ein wahres Highlight für Kunst- und Geschichtsliebhaber. Neben Sehenswürdigkeiten wie dem Münter-Haus, dem ehemaligen Domizil Gabriele Münters und Wassily Kandinskys, geht es vorbei an romantischen Schluchten, einem kleinen Wasserfall und hoch hinauf zum Aussichtspunkt Berggeist mit traumhaften Blick über das Murnauer Moos und die dahinterliegenden Gebirgsketten. Schließlich führt die Tour am Staffelsee entlang, zum Murnauer Kulturpark und endet am Rathaus.

Bei der geführten Wanderung Weindorf-Froschsee-Hagener Höhenrücken hingegen werden die Teilnehmer mit einem Blick auf die Zugspitze und die glitzernden Seen des Blauen Landes belohnt. Die Tour führt vorbei an Rathaus, Schloß, Kirche und hinauf zum höchsten Punkt Murnaus. Dann geht es bergab durch Weindorf mit Ausblick auf den Rieg- und den Froschhauser See. Nach dem Anstieg auf den Hagener Höhenrücken hat man die gesamte Bergkulisse vor Augen. Zu guter Letzt geht es durchs Dorf Hagen über den Ainmiller Park zurück nach Murnau.

Wandern durchs Murnauer Moos

Das Murnauer Moos ist eines der europaweit größten zusammenhängenden Moor- sowie wichtigsten Naturschutzgebiete in Bayern. Gemeinsam mit den Wander- und Gästeführern können die Teilnehmer die einzigartige Landschaft bei verschiedenen Touren erkunden.

Hier finden sich seltene Tier- und Pflanzenarten wie etwa das vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen. Bei einer geführten Mooswanderung sind die Besucher der Entstehung und den Hintergründen des Murnauer Mooses auf der Spur. Nach ihrem Ausflug können die Gäste in einem der urigen Wirtshäuser in Murnau a. Staffelsee einkehren und sich eine wohlverdiente Verschnaufpause am Luftkurort gönnen.