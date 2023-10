Mitarbeiterbindung nach dem Motto: Liebe geht durch den Magen

Arbeitgeber der Woche

Sven Ellis, Koch bei makandra. Regelmäßig inoffizieller Mitarbeiter des Monats. Foto: makandra

Bei dem Augsburger IT-Haus makandra ist das wörtlich zu nehmen. Denn für die Mitarbeiter steht ein persönlicher Koch zur Verfügung. Das ist aber noch nicht alles, was makandra zum Arbeitgeber der Woche macht.

In Augsburg hat sich eine schnell wachsende Tech-Branche etabliert und angehende Informatiker*innen haben eine gute Auswahl an Unternehmen, bei denen sie beruflich durchstarten können. Doch der IT-Dienstleister makandra stellt sicher, dass sein Team nicht nur fachlich, sondern auch bei den Benefits heraussticht. Statt sich auf den klassischen Obstkorb zu verlassen, geht makandra einen Schritt weiter.

Denn statt Kantinenessen oder Selbstverpflegung gibt es bei makandra jeden Tag Mittagessen in Restaurantqualität und das ganze kostenfrei für alle Mitarbeitenden: Jeden Tag bereitet ein festangestellter Koch den über 50 Teammitgliedern zwei Gerichte zur Auswahl zu, sowie ein frisches Salatbuffet. Die kostenfreie Verpflegung erleichtert nicht nur den Arbeitsalltag, da es nicht mehr nötig ist, täglich Essen vorzubereiten oder in der Mittagspause auf Essenssuche zu gehen. Sie fördert auch die Gemeinschaft unter den Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsame Mahlzeiten in einer entspannten Atmosphäre sind die ideale Gelegenheit, sich auszutauschen und eine angenehme Pause zusammen zu genießen.

Der Büro-eigene Koch ist mehr als nur ein Benefit – er ist ein klares Bekenntnis zur Wertschätzung und Förderung der Mitarbeitenden. In einer Branche, in der das Rennen um Talente immer intensiver wird, zeigt makandra, dass das Wohl der Mitarbeitenden weit mehr als nur ein Schlagwort ist.

Die makandra GmbH mit Büro im TONI Park ist Spezialist für komplexe Individualsoftware, Hosting und Cloud-Lösungen. Das Unternehmen setzt auf Anwendungen, die stabil, technisch auf neuestem Stand und auch in Zukunft wartbar sind. Das Kundenspektrum reicht von Start-ups und KMU bis hin zu Konzernen wie Audi, Volkswagen, Siemens, Deutsche Bahn oder ProSiebenSat.1.

Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt!