Mehr nutzbarer Raum mit LBL

Lagertechnik von LBL. Foto: LBL

Im Bereich der Lagertechnik entwickeln wir Konzepte mit unseren Regalsystemen, Lagerbuhnen und Zubehörartikel. Daneben planen wir (mehrgeschossige) Industriekabinen und Bürotrennwände. Unsere Planungen werden in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern realisiert. So haben unsere Kunden nur einen Ansprechpartner, der sich um alle Belange kümmert: vom ersten Brainstorming bis zur Fertigstellung. Mit unserer Expertise können wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen: mehr Raum auf vorhandener Fläche und mehr nutzbarer Platz im Bestand. So schafft z.B. der Einbau einer Systembuhne ein zweites Geschoss in Ihrem Bestandsgebäude und verdoppelt Ihre Lager- oder Bürofläche. Auch können geschickt platzierte Trennwände für ein angenehmeres Arbeitsklima und eine bessere Ausnutzung des vorhandenen Raumes sorgen.

Kunden stehen bei LBL im Mittelpunkt

Unsere 22 Mitarbeiter stellen stets den Kunden in den Mittelpunkt, um das beste Ergebnis zu erzielen. Wir setzen dabei auf Losungsorientierung, partnerschaftliches Miteinander und Transparenz. Dieses Konzept kommt gut an: so konnte im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 15 Prozent zum Vorjahr erzielt werden. Aber nicht die Zahlen allein stehen bei uns im Vordergrund, dies zeigt sich in der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, Subunternehmern, Mitarbeitern und nicht zuletzt unseren Kunden. Lernen Sie uns kennen auf unserer Website www.LBL.de oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.