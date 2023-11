Komplexe Softwarelösungen Made in Augsburg

Unternehmen der Woche

Foto: makandra

Sie machen nicht nur Ihren Job. Sie sind ein wertvoller Partner, auf den man sich immer verlassen kann. Sie verwandeln Visionen in erfolgreiche Produkte. Sie werden vermisst, wenn die Projekte zu Ende und erfolgreich übergeben sind. Sie ermöglichen den Erfolg Ihrer Idee und stehen als verlässliche Partner immer an Ihrer Seite. Sie machen richtig gute Software. Im Fall von makandra: Richtig gute Software, Made in Augsburg.

Im Video kommen Mitarbeitende und Geschäftsführer von Studyflix, Boxbote, oder Greenzero im Kundenvideo der makandra zu Wort und beschreiben, wie die Zusammenarbeit mit den Augsburger IT-Expert*innen aussieht.

Die makandra GmbH mit Büro im TONI Park ist Spezialist für kreative Ideen, UI/UX-Design, komplexe Individualsoftware, Hosting und Cloud-Lösungen. Das Unternehmen setzt auf Anwendungen, die stabil, technisch auf neuestem Stand und auch in Zukunft wartbar sind. Das Kundenspektrum reicht von Start-ups und KMU bis hin zu Konzernen wie Audi, Volkswagen, Siemens, Deutsche Bahn oder ProSiebenSat.1.