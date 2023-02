Keller Schneider wächst: Neue Partner für Patente und Marken in Memmingen

Mirko Schade (Mitte), Managing Partner von Keller Schneider, gratuliert den beiden neuen Partnern Franz Möltgen (re.) und Manuel Soria Parra (li.). Foto: Keller Schneider

Die international tätige Patent- und Markenkanzlei Keller Schneider mit Standorten in Deutschland und der Schweiz ernennt am Jahresanfang den Patentanwalt Franz Möltgen zum Partner. Möltgen, der den Standort in Memmingen schon seit dessen Eröffnung erfolgreich leitet, erhält Verstärkung durch Manuel Soria Parra, den das Allgäuer Kanzleiteam zusätzlich als neuen Partner gewinnen konnte. Der 42-jährige studierte Ingenieur und Patentanwalt wechselt von einer Münchner Kanzlei zu Keller Schneider. Er bringt eine mehr als 15-jährige Erfahrung insbesondere in streitigen Patentverfahren und im Management umfangreicher Patentportfolien mit.

So begrüßt Keller Schneider ihren neuesten Partner

„Wir freuen uns sehr, mit Manuel Soria Parra einen technikaffinen und renommierten Patentrechtler zu gewinnen, mit welchem wir nicht nur unsere fachliche Expertise verstärken, sondern auch unsere Kompetenz in streitigen Verfahren weiter ausbauen können.“, erklärt Franz Möltgen. Soria Parra ergänzt hierzu: „Ich habe mich bewusst für Keller Schneider entschieden und freue mich sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu werden. Das junge, innovative Umfeld von Keller Schneider bietet mir hervorragende Möglichkeiten, um meine Passion umzusetzen – den wirtschaftlichen Erfolg unserer Mandantschaft schutzrechtlich abzusichern.“

Keller Schneider erweitert internationale Kompetenz

Bereits im letzten Jahr nahm Keller Schneider den US-amerikanischen Patent- und Rechtsanwalt Dr. Jacob Eisenberg als Partner auf. Dieser steht Mandanten neben der Beratung zum deutschen, schweizerischen und europäischen Patent- und Markenrecht auch in Fragen des US-Rechts mit Rat und Tat zur Seite. Zu allen anderen Ländern unterhält das Team aus mehr als zwanzig Patent- und Rechtsanwälten ein enges Netzwerk mit Partnerkanzleien und koordiniert auf diese Weise die internationale Absicherung sowie Verteidigung von Innovationen.