Galerie statt Börse: Die Verbindung von Ästhetik und Rendite

Von links: Andreas Heidler (Leiter Private Banking) und Arne von Neubeck (The Global Fine Art). Foto: SSKA

In Zeiten hoher Inflation und einer geopolitischen Lage, die diesen Trend massiv verstärkt, wächst das Interesse der Menschen an alternativen Anlagemöglichkeiten. Kunstwerke rücken dabei zunehmend ins Blickfeld. Doch lohnt sich ein Kunstinvestment wirklich und wie findet man den richtigen Einstieg in diese Welt?

Kunst wird heute nicht nur als reine Wertanlage betrachtet, sondern auch wegen ihres emotionalen Wertes, der Freude am Kunstwerk und der Steigerung der Lebensqualität geschätzt. Der hohe Repräsentationsfaktor und das Gefühl, zur Kunsterhaltung beigetragen zu haben, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für eine Kunstanlage. Die Beschäftigung mit Kunst empfinden viele Menschen als bereichernd, sie erweitert den Horizont und öffnet Türen zu neuen Szenen.

Weshalb lohnt es sich in Kunst zu investieren?

Die Attraktivität dieser Investition liegt also nicht nur in finanziellen, sondern auch in sozialen Aspekten. Manchmal entwickelt sich eine starke Zuneigung zum Kunstwerk, und die finanzielle Komponente tritt in den Hintergrund, wodurch das Werk dauerhaft in der Sammlung verbleibt. Kunst als Investition kann langfristig finanzielle Absicherung bedeuten. Viele Menschen erwerben Kunstwerke, nicht um schnelle Gewinne zu erzielen, sondern um etwas Schönes mit bleibendem Wert zu besitzen. Kunstwerke sind deshalb eine beliebte Kapitalanlage für die zukünftige Generation der eigenen Familie.

Ein beeindruckendes Beispiel für die langfristige Wertsteigerung von Kunstwerken stellt das Gemälde „Shot Sage Blue Marilyn“ von Pop-Art Ikone Andy Warhol dar. Ursprünglich 1962 für rund 250.000 US-Dollar erworben, erzielte es bei einer Auktion 1998 über 17 Millionen US-Dollar. 2022 erreichte diese außergewöhnliche Entwicklung ihren Höhepunkt mit knapp 185 Millionen Euro, was zeigt, dass solche Wertsteigerungen, wenn auch ungewöhnlich, dennoch realistisch sind.

So werden Sie im Kunsthandel erfolgreich

Allerdings reicht der bloße Erwerb eines Kunstwerks oft nicht aus, um langfristig erfolgreich im Kunsthandel zu agieren. Erfolg erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kunstmarkt, das Erlangen von Insiderwissen und eine aktive Teilnahme an Kunstveranstaltungen. Fragen zur Erhaltung, Pflege des Vermögens sowie Versicherungs- und steuerlichen Aspekten erfordern Zeit und Engagement von Kunstsammlern. Wichtig dabei ist auch, sich bewusst zu sein, dass Kunst immer langfristig gekauft werden sollte. Für kurzfristige Spekulationen eignet sich Kunst nur für gut informierte und vernetzte Investorinnen und Investoren. Wenn Zeit und Geduld fehlen, um sich ausgiebig in die nicht immer transparente Kunstwelt einzuarbeiten (Galerien geben zum Beispiel oft nicht gerne Preise im Internet an), ist es ratsam, Spezialisten zu konsultieren, die Expertise auf diesem Gebiet besitzen.

So klappt der Einstieg in den Kunsthandel

Für den optimalen Einstieg in das Kunstinvestment empfiehlt es sich, auf ein hochqualifiziertes Beraterteam aus Fachleuten im Private Banking und Kunstexperten und Kunstexpertinnen zu vertrauen. Diese Experten und Expertinnen spielen eine entscheidende Rolle bei der transparenten Unterstützung der Kundinnen und Kunden bei der Definition und Umsetzung ihrer persönlichen Wünsche und finanziellen Ziele. Andreas Heidler, Bereichsdirektor Private Banking bei der Stadtsparkasse Augsburg, betont: „Wir berücksichtigen immer die Gesamtsituation unserer Kunden und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, basierend auf ihrer Lebenssituation, ihren Plänen und Zielen.“ Um das bestmögliche Investment zu gewährleisten, zieht die Stadtsparkasse Augsburg das renommierte Kunsthandelsunternehmen „The Global Fine Art“ und die dazugehörige Galerie MAX54 (Augsburg) beratend hinzu. Die Kooperation mit diesem gut vernetzten Handelshaus, das international Kunstwerke recherchiert, analysiert und vermarktet, ergänzt die Dienstleistungen im Bereich Private Banking durch erstklassige Expertise. Das Team von Experten und Expertinnen legt großen Wert darauf, die Logik hinter den Empfehlungen verständlich zu erläutern und die Angemessenheit von Marktpreisen zu beleuchten. Die Stadtsparkasse Augsburg hat sich als herausragender Anbieter im gesamten Bereich des Private Banking etabliert, weit über die reine Kunstanlage hinaus. Ihr Angebot zeichnet sich durch exklusive Vermögensverwaltung aus, die auf individuelle Beratung, höchste Qualität und eine enge Kundenbindung setzt. Die Verknüpfung von lokaler Verwurzelung mit globaler, nachhaltiger Wertschöpfung steht dabei im Fokus, immer mit dem Ziel, die persönlichen Anliegen der Kundinnen und Kunden zu berücksichtigen.

Das sind die Grundpfeiler des Konzepts der Stadtsparkasse Augsburg im Kunsthandel

Die Grundpfeiler dieses Konzepts sind die Vermögensoptimierung und -verwaltung, unterstützt von erfahrenen Expertinnen und Experten für langfristige Strategien sowie die Sicherung von Erträgen für kommende Generationen. Die Stadtsparkasse Augsburg bietet umfassende Absicherung durch maßgeschneiderte Lösungen, auch im Bereich Immobilien, und unterstützt bei einer sorgfältigen Ruhestandsplanung. „Es liegt uns am Herzen, Kundinnen und Kunden nicht nur finanziell, sondern auch persönlich in allen Lebenslagen zu unterstützen und ihnen eine sichere Zukunftsperspektive zu bieten, wobei individuelle Wünsche und Überlegungen stets im Mittelpunkt stehen“, betont Wolfgang Tinzmann, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Augsburg.