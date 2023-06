Die Einsätze bitte – und nichts geht mehr!

Foto: Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Die Atmosphäre und ein Erlebnis, das noch lange im Gedächtnis bleibt: Die Spielbank ­Garmisch-Partenkirchen lädt die Besucher auf einen einzigartigen Abend ein. Aber muss man wissen, welches Blatt beim Poker am besten ist? Oder wie beim Roulette gesetzt werden kann? Klar ist, dass niemand ein Profi sein muss. Jeder ab 21 Jahren kann sein Können und Glück an den verschiedenen Tischen versuchen – egal, wie viele Vorkenntnisse schon da sind. Denn oft ist der erste Schritt die größte Hürde.

Die Spielbank bietet ihren Gästen beim Großen Spiel die Möglichkeit zu stilvollen Runden Black Jack, Roulette, Poker und Dice52. Für den Eintritt ins Große Spiel sollten Besucher beachten, dass eine gepflegte und angemessene Kleidung erwünscht ist, denn das trägt mit zum Ambiente bei. Kurze Wanderhose oder Jogginghose sollten also Zuhause bleiben. Herren tragen im besten Fall ein Sakko, eine Krawatte ist aber keine Pflicht.

Spontan oder lange geplant, Erstbesucher müssen nicht alle Spielregeln auswendig lernen. Einfach über die Schultern der anderen Spieler schauen und ein paar spannende Runden miterleben, bevor die eigenen Jetons gesetzt werden. Auf diese Weise kann einiges über die unterschiedlichen Spielarten in Erfahrung gebracht werden. Und Führungen durch die Räumlichkeiten und Erläuterungen zu den Spielmöglichkeiten sind für Gruppen sogar inklusive. Das freundliche Personal beantwortet gerne alle Fragen. Zudem gibt es regelmäßig Demo-Spiele.

Eine gute Seele an der Seite der Spieler

Ist im Laufe einer Partie dennoch eine Frage offen oder etwas unklar, dann ist die erste Ansprechperson die Croupière oder der Croupier, der den Tisch betreut. Im Großen Spiel sind sie mehr als nur stille Zuschauer, denn sie leiten das Spiel und sorgen für die Einhaltung der Regeln. Sie geben die Spielkarten aus und kontrollieren die Einsätze.

Gerade bei einem großen Roulettetisch kann es schwierig sein, eine Zahl oder eine Farbe zu erreichen, wenn die Kugel bereits im Kessel rollt. Der Croupier platziert in solchen Fällen auch die Einsätze der Spieler – bevor es heißt: „Nichts geht mehr!“ Zudem stellen sie sicher, dass sich alle am Tisch wohlfühlen. Daher besitzen sie ein Gespür für die ­Menschen.

Spielerglück an der Zugspitze

Beim spannenden Showdown beim Black Jack exakt die 21 treffen oder jubeln, wenn die Kugel in das richtige Feld des Roulettekessels fällt: Die Freude wird in der Spielbank mit allen geteilt. Die Croupièren und ­Croupiers freuen sich, wenn in Höhe des Einsatzes ein Trinkgeld gegeben wird. Mit dem Satz „Ein Stück für die Angestellten“ dürfen sie einen oder mehrere der ­Jeton(s) in die ­„Troncbüchse“, die Trinkgeldkasse, ­stecken.

In exquisitem Ambiente haben Besucher der Spielbank Garmisch-Partenkirchen so nicht nur die Chance, ihr Glück auf die ­Probe zu stellen. Sie nehmen darüber hinaus ein einzigartiges Erlebnis mit nach Hause.

Wussten Sie?

Beim älteren französischen Roulette hat die Position eines Croupiers am Tisch seinen beruflichen Status widergespiegelt. Am unteren Ende standen die Einsteiger, während am anderen der Tischchef zugegen war. Heute ist das amerikanische Roulette Standard, sodass diese Aufteilung nicht mehr gilt.