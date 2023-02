Die Allgäuer IT-Spezialisten: Fachwissen, Erfahrung und unternehmerisches Denken

Das Team von SICOR IT arbeitet mit 25 Jahren Branchenerfahrung. Foto: SICOR IT

Alles aus einer Hand: SICOR IT bietet seinen Kunden seit mittlerweile über 25 Jahren IT-Dienstleistungen aus verschiedensten Bereichen an. Auf dem Weg zur Digitalisierung begleiten wir vorwiegend mittelständische Unternehmen aller Branchen mit unserem zertifizierten IT-Knowhow.

Ganz nach dem Motto „Guter IT-Service ist Gold wert“ legen die professionellen Entwickler und Administratoren von SICOR IT viel Wert auf oft begehrte, ganzheitliche Lösungen für Hard- und Software, Installation, Betreuung und Sicherheit.

Beraten, entwickeln, betreuen

Das beginnt mit einer projektbezogenen Beratung mit sehr viel Spezialistenwissen und Erfahrung im Team, für den idealen und maßgeschneiderten Weg der Kundenprojekte. Aus den individuellen Aufgabenstellungen entwickeln die Fachinformatiker ideale Lösungen, die immer einer strengen Kosten-Nutzen-Prüfung standhalten. Ist das Projekt realisiert, betreuen und warten die Profis die Sicherheit und den täglichen Einsatz von neuen Applikationen, Servern und Netzwerken, oder der neuen Webpräsenz. Das Team ist täglich - vom Auszubildenden bis zur Geschäftsführung - mit Leidenschaft und Kompetenz für die Kunden im Einsatz.

Teams mit Weitblick

Einer der Spezialisten ist Prokurist Andreas Fink. Der 28-jährige Fachinformatiker und IT-Manager bringt nicht nur internationale Erfahrung mit ins Team: Als Betriebsleiter ist ihm immer der „Überblick übers Ganze“ wichtig, mit dem Ziel, dass sich seine Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und die oft zeitraubenden IT-Aufgaben komplett in kompetenten Händen wissen. Dabei helfen ihm auch so manche Touren durch die Berge in seiner knappen Freizeit. „Das schärft den Blick von oben und macht den Kopf frei“, rät er jungen Nachwuchs-Talenten in seinem Team.

Das bietet SICOR IT

Zusammenfassend bietet der Ausbildungsbetrieb SICOR IT viele Dienst- und Handelsleistungen, folgend ein kurzer Auszug:

Unterstützung der lokalen IT-Administratoren durch zertifiziertes Spezialisten-Knowhow

Wartung und Betreuung von Firmennetzwerken & IT-Infrastruktur

Microsoft 365 & Teams – Zertifizierte Administratoren helfen bei Einführungen und Betreuung in Unternehmen

IT-Security Thematiken wie das Monitoring von IT-Infrastrukturen oder Unterstützung bei der Umsetzung von komplexen Datensicherheitskonzepten

Handel mit Hard- & Software als Microsoft- & Dell-Partner

Cloud-Telefonie

Viele andere IT-Dienstleistungen in unterschiedlichsten Unternehmens-Bereichen

Sie finden unser vollständiges Portfolio unter www.sicor.de