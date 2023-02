Der richtige Zeitpunkt für einen Urlaub in Berwang ist jetzt!

Das perfekte Ausflugsziel im Winter: Die Ski-Arena Berwang. Foto: Bergbahnen Berwang

Die Prognosen stehen auf dem perfekten Winterurlaub. Denn die Schneeverhältnisse in Berwang sind derzeit optimal – zumal in den kommenden Tagen mit weiterem Neuschnee gerechnet wird. Abseits vom Trubel des Massentourismus warten hier 36 Pistenkilometer und 13 Liftanalgen auf die Wintersportler. Die Parkplätze an den Talstationen sind dabei gratis. Vom Anfänger bis zum Profi wird hier jeder fündig. Denn 20 Kilometer der Abfahrten sind „blaue Pisten“ – und damit für und Genuss-Skifahrer bestens geeignet. Für Fortgeschrittene wartet dazu noch eine reiche Auswahl an „roten Pisten“. Für Vollprofis sind dagegen die beiden „schwarzen Pisten“ Rastkopfsteilhang und Schwarzes Loch eine spannende Herausforderung.

Berwang ist mehr als nur Skifahren

Doch Berwang ist nicht nur das perfekte Ausflugsziel für Skifahrer. Denn die Region ist im Winter noch viel breiter aufgestellt. Ein besonderes Highlight – nicht nur für Kinder – ist zum Beispiel die Naturrodelbahn von Berwang. Diese ist täglich von 09:00 Uhr bis 16:40 geöffnet. Rodel und Helme für Kinder können in den Sportfachgeschäften Sport Klotz und Sport-Alm ausgeliehen werden.

Wer es etwas ruhiger angehen will, kommt in Berwang beim Wandern auf seine Kosten. Denn Wanderzeit ist hier das ganze Jahr über. Auch im Winter laden geräumte und gestreute Wanderwege dazu ein, die Bergwelt auch in der kalten Jahreszeit zu erleben. Alle empfohlenen Wege sind familientauglich. Tipp: Nutzen Sie die Fußgängertarife der Bergbahnen Berwang, um sich den Aufstieg zu erleichtern!

Winterspaß gibt es in Berwang auch bei Nacht

Warum eigentlich nicht mal die Nacht zum Tag machen? Für alle, die nicht genug vom Skifahren und Rodeln bekommen können, bietet Berwang ein besonderes sportliches Schmankerl. Jeden Donnerstag beginnt um 18.00 Uhr das bei Wintergästen beliebte Nachtskifahren und Nachtrodeln. Bis 21:15 Uhr können hier die mit Flutlichtern gesäumten Pisten auf eine ganz neue Weise erlebt werden. Unten angekommen warten dann gediegene Après-Ski-Lokale und feine Restaurants auf die Nachtskifahrer.