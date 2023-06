Das erwartet die Gäste der sparkscon 2023 in Augsburg

Event

Kam gut bei den Besuchern an: Die SparksCon 2022 in Augsburg. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Über 800 Teilnehmer*innen werden dieses Jahr auf dem Eventgelände erwartet. Wie kann der Augenkontakt mit einem Roboter die Finanzentscheidungen des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen beeinflussen? Wie hört sich ein politischer Einblick in die Digitalstrategie Deutschlands an? Was sollten Unternehmen noch alles über Bitcoin, Blockhain und NFTs wissen? Und welche Branchen können wie genau von künstlicher Intelligenz profitieren? Nach dem großen Erfolg der sparkscon im vergangenen Jahr geht es für das Event dieses Jahr nicht nur in die nächste Runde: es wird noch größer und vielfältiger!

Diese Themenwelten behandelt die sparkscon 2023

Deutschlands größte Digital Experience Conference, die sparkscon, findet am 22. Juni 2023 auf dem Augsburger Gaswerkgelände statt und lädt im Namen von Networking und Wissenstransfer ganztägig zu spannenden Talks und Masterclasses ein. Unter der Schirmherrschaft von der Digitalministerin, MdL, Judith Gerlach bietet die sparkscon 2023 wieder ein breites Spektrum an Themenwelten: „Die sparkscon zeigt ganz konkret die Möglichkeiten der Digitalisierung mit all ihren Facetten, Trends und Technologien. So wird der digitale Wandel für die Menschen greifbar. Sehr gerne übernehme ich deshalb die Schirmherrschaft für dieses Event, das wunderbar in die innovationsstarke Region Augsburg passt.“

Über 40 Experten erwarten die Besucher der sparkscon 2023

Auf der sparkscon 2023 kommen einen ganzen Tag lang Branchenführer*innen und Fachexpert*innen zusammen, um sich über die wichtigsten Trends und Technologien der Digitalisierung auszutauschen. Um sich mit neuen Visionen und Ideen aufzuladen – und ihr Netzwerk mit wertvollen Kontakten aus der Digitalbranche zu erweitern. „Ich freue mich sehr, dass die sparkscon so viele Visionäre und Innovationstreiber zusammenbringt und ein Funkenfeuer an Branchen-Insights, Diskussionsrunden und Inspiration entfachen wird,“ sagt Fabian Ziegler, Geschäftsführer von TEAM23 und Veranstalter der sparkscon,

Voice Commerce, Metaverse & KI

Auf der sparkscon spielt die (Zukunfts-)Musik Wie stellt Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf? Was sind die wichtigsten Marketing-Trends 2023? Bitcoin, Blockchain & NFT – was kommt nach dem Hype? Und wie kann der Mittelstand kollaborative KI wirklich nutzen? Diese und viele weitere Themen hält der Timetable der sparkscon für seine Besucher*innen bereit. „Uns ist es auch dieses Jahr wieder gelungen, hochkarätige Speaker für die sparkscon zu gewinnen, die den Besuchern einen spürbaren Mehrwert durch praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungsansätze verschaffen werden,“ erklärt Fabian Ziegler. Neben den Talks von über 40 Speaker*innen, unter anderem von SAP, Salesforce, KUKA und BMW auf insgesamt fünf Bühnen bietet die sparkscon außerdem verschiedene Deep-dive Masterclasses an. So wird dem Thema Digitalisierung in umfassender Breite und Tiefe auf der sparkscon eine Bühne und Plattform gegeben. Zudem dürfen sich die Teilnehmer*innen des Events auf viele weitere Highlights freuen: unter anderem auf Live-Usability Testings und eine Ausstellungs-Premiere über die Kryptowelt vom preisgekrönten Fotografen und Professor, Danny Franreb.

Inspiration, neues Wissen & neue Kontakte

Nach dem offiziellen Programm geht die sparkscon ab 18 Uhr in eine entspannte Afterparty mit Livemusik über. Streetfood und frische Drinks sind im Ticketpreis ganztägig inklusive, genauso wie alle Masterclasses und weiteren Zusatzangebote auf der sparkscon. Alle sparkscon-Highlights spielen sich auf dem gesamten Gaswerk-Gelände ab, was dem Event zusätzlich ein ganz besonderes Ambiente verleiht.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wann: Donnerstag, 22. Juni 2023, ganztägig,

Einlass ab 09:00 Uhr

Wo: Gaswerkareal, Augsburg

Timetable & Tickets: sparkscon.de

Insights zur sparkscon 2023 finden Sie auf den Social Media Kanälen: Instagram @sparkscon2023 / Facebook / LinkedIn

Über den Veranstalter

TEAM23 ist eine von Deutschlands führenden Digitalagenturen und Top-Arbeitgebern. Seit über 20 Jahren begleitet das TEAM aus mehr als 80 Expert*innen komplexe Digitalprojekte und fördert den Open Source Gedanken mit Events, Keynotes und als Lehrbeauftragte an Unis und Hochschulen.