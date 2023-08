Aufgspuit – das Volksmusik-Festival in Murnau

Festival

Foto: Aufgspuit 2022@Mike Nimtsch

Impressionen von „Aufgspuit im Murnauer Moos“ 2022 Previous Next Impressionen vom Open-Air „Aufgspuit im Murnauer Moos“ 2022. Fotos: (C) Mike Nimtsch/ Beni Hackl

„Für Murnau ist diese Veranstaltung eine der wichtigsten im Jahr und aus dem Jahresprogramm nicht mehr wegzudenken", erklärt Rolf Beuting, erster Bürgermeister von Murnau. "Wir sind immer wieder aufs Neue stolz darauf, dieses besondere Open-Air-Erlebnis inmitten unserer herrlichen Landschaft und vor der wunderschönen Bergkulisse präsentieren zu können."

Das fröhliche Treiben des Aufgspuit im Murnauer Moos lockt Einheimische wie Gäste von nah und fern an den Staffelsee. Noch dazu erfreut es sich einer immer größer werdenden Fangemeinde. Das Volksmusikfestival wird von der Tourist Information Murnau und der Camerloher Musikschule unter der bewährten künstlerischen Leitung von Anita Staltmeier-Gruber organisiert. Die Kombination aus Live-Musik, malerischer Naturkulisse und herzlicher bayerischer Gastfreundschaft macht das Event zu einem Genuss für Groß und Klein.

Programm des Volksmusik-Events „Aufgspuit“

Die Schauplätze des einzigartigen Spektakels sind der "Drachenstich", die "Sankt Georg Kapelle" und das "Gasthaus Ähndl" am Rande des Murnauer Mooses. Hier treten an diesem Tag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr mehr als ein Dutzend Volksmusikgruppen auf. Die meisten Musiker stammen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Jedoch reisen sie in diesem Jahr auch aus dem Chiemgau sowie aus dem benachbarten Südtirol an.

Damit das Musikfest nicht nur zum Ohren-, sondern auch zum Gaumenschmaus wird, zaubert das Gasthaus Ähndl feinste bayerische Schmankerln. Zudem versorgen die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes in Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie der Trachtenverein Murnau die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten. Und die schmecken vor der zauberhaften Kulisse des Ester- und Wettersteingebirges sowie der Ammergauer Alpen gleich doppelt so gut.

Es treten auf:

Teldra Soatngsonggitschn, Südtirol

Boarisch Bris, Chiemgau

Huber Dirndl, Chiemgau

Tiramisukanten, Miesbach

Karwendelhüttnmusi, Mittenwald

Sunnseitn Tanzlmusi, Lenggries

Duo Kloiber/Janßen, Lenggries

Boarisch Roas, Münsing

Ensemble Gruber/Freiwang, Uffing

Grasbach Musi, Seehausen

Wildenauer Blos, Unterammergau

D´Walli Blosn, Murnau

Ammertaler Hausmusi,Murnau

Viersee Musi, Murnau

Trachtenverein Murnau + Nachwuchsmusikanten

Tickets sind im Vorverkauf bei der Tourist Information Murnau für 8 Euro und an der Kasse vor Ort für 10 Euro erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Bei schlechtem Wetter findet das Aufgspuit in den gemütlichen Wirtshäusern im Markt statt. Weitere Informationen und die Programmkarte erhalten Sie ebenfalls bei der Tourist Information Murnau.