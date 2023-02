AssetEnergy: Digital zu mehr Nachhaltigkeit in der Wohnungswirtschaft

Heizkosten

Asset Energy ist der digitale Partner für nachhaltigeres Heizen. Foto: AssetEnergy

Das Unternehmen hat sich auf die Digitalisierung mit automatisierter Fernablesung der Verbrauchswerte in Wohnungen spezialisiert, die dem Bewohner monatlich visualisiert werden. Die eingesetzten Ressourcen und die damit verbunden Kosten werden verständlich und übersichtlich im Kundenportal dargestellt, sodass Einsparpotentiale erkannt werden können. So werden Anreize geschafft, um Energie, Wasser und Wärme einzusparen sowie gegebenenfalls effizientere Heizsysteme einzusetzen.

Verständliche Heizkostenabrechnung mit AssetEnergy

„Wir fördern die Transparenz im Umgang mit Ressourcen im Haushalt und lösen so die aktuelle Problematik der meist unverständlichen Heizkostenabrechnung und tragen so zur Optimierung der Energieeffizienz bestehender Immobilien bei“, sagt Lars Klocke, Gründer des Start-Ups. Als Tochterunternehmen der e-con AG und Teil der Alois Müller Firmengruppe bietet die AssetEnergy GmbH ihre Dienstleistungen bundesweit an und sorgt so bei vielen Mietern, Eigentümern und Verwaltern für einen optimierten Umgang mit den Heiz- und Nebenkosten.

Deutschlandweites und ortsunabhängiges Angebot

Obwohl sie sich in einer Nische befinden, treffen sie die breite Masse, denn aktuell gibt es nur wenige Messdienstleister, die sich diesen Markt teilen. „Unter allen bekannten Unternehmen sind wir die einzigen, die sich von Beginn an auf die digitale und automatisierte Energiedienstleistung konzentriert haben und können den Umschwung der Digitalisierung durch steigende Nachfrage miterleben“, erklärt Klocke. Mit Sitz in Memmingen und Augsburg agiert das Unternehmen deutschlandweit, da die Fernablesung der Zählerstände ortunabhängig durchgeführt wird. So werden schon jetzt Kunden für die Einsparung von Ressourcen im Haushalt begeistert und können einen Teil zum Umweltschutz und Nachhaltigkeit beitragen.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://assetenergy.de