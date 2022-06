Am 23.06.2022 findet die SparksCon 2022 auf dem Augsburger Gaswerk Gelände statt. .An diesem Tag wird die Bühne für 20+ Vorträge aus den Bereichen Digitalisierung, UX, Commerce und Tech geöffnet. Fabian Ziegler und Michaela Schuster verraten im Interview, was die Besucher erwartet.

B4B trifft: Fabian Ziegler und Michaela Schuster, TEAM23.