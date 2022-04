Thomas Braun als Förderer regionaler Sport-Kultur

Bereits seit zwei Jahren startet Geiger FM den ¼ Marathon. Jedoch ließen die Corona-Regeln bisher nur Sololäufer zu. In diesem Jahr ist aber alles anders: Erstmals kann das Unternehmen einen gemeinsamen Lauf umsetzen. „Wir hoffen, dass sich heuer wieder viele Sportler anmelden und konnten auch wieder einige unsere Mitarbeiter erneut zur Teilnahme motivieren“, sagte Thomas Braun, Geschäftsführender Gesellschafter von Geiger FM. „Gesundheit ist eines der wichtigsten Güter, deshalb bieten wir unseren Mitarbeitenden im Rahmen unseres vielfältigen betrieblichen Gesundheitsmanagements auch ganzjährig kostenfreie Sportkurse an. So ein Sportevent wirkt sich nicht nur positiv auf das Allgemeinbefinden aus, sondern schweißt uns auch als Team zusammen“, erklärte hierzu Franziska Hartmann, die bei Geiger FM unter anderem für den Bereich Schulungen & Akademie zuständig ist.

Allerdings geht es beim Geiger FM ¼-Marathon nicht nur um Sport. Denn das Unternehmen sicherte zu, für jeden gelaufenen Kilometer der Teilnehmenden einen Euro an den Sternenhimmel Allgäu e.V. zu spenden. Dieser engagiert sich unter anderem für Projekte in den Bereichen Bildung, Jugendarbeit sowie Vorsorge und Gesundheit.

Thomas Braun, mit dem Geiger FM ¼-Marathon haben Sie ein spannendes Projekt auf den Weg gebracht, welches in diesem Jahr das erste Mal so starten kann, wie es sich die Organisatoren vorgestellt haben. Spannend ist es deswegen, weil mit einer Aktion drei Ziele verfolgt werden. Sport ist gesund – das steht außer Frage. Aber auch Teambuilding ist unerlässlich, wenn es darum geht als Unternehmen erfolgreich zu sein. Und gemeinsam etwas zu schaffen ist da schon sehr hilfreich. Dass Geiger FM dann auch noch für jeden gelaufenen Kilometer für wohltätige Zwecke spendet, setzt dem Projekt das i-Tüpfelchen auf. Ob Sie selbst ebenfalls am Lauf teilnehmen, weiß ich zwar nicht, aber eine Medaille verdienen Sie für dieses Projekt allemal!

Deshalb ist Thomas Braun der Gewinner des Tages.