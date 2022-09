Megatrend New Work: Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft in Bayerisch-Schwaben aus?

Themenreihe

B4BSCHWABEN.de widmet sich in den nächsten Monaten dem Themenschwerpunkt New Work. Doch was versteht man überhaupt genau darunter? Und wie hilft mir das „neue Arbeiten“ dabei, Mitarbeiter zu finden und zu binden? Diesen Fragen gehen wir mit Ihnen zusammen auf den Grund

New Work ist mittlerweile kein Buzzword mehr, sondern in vielen Unternehmen fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Der Begriff geht auf den Sozialphilosophen und Begründer von New-Work, Frithjof Bergmann, zurück. Wörtlich übersetzt heißt New Work „Neue Arbeit“. Der Mensch soll nicht mehr reine Arbeit verrichten, sondern sich mit Hilfe der Arbeit selbst verwirklichen.

New Work dient heute als Schlagwort für unterschiedliche Organisations- und Arbeitsmodelle. So wird der Begriff etwa im Zusammenhang mit flexiblen Arbeitsformen oder agilen Arbeitsmethoden wie etwa Scrum verwendet. Doch alle haben eines gemeinsam: Sie sind Ausdruck einer Entwicklung weg von starren Arbeitsmodellen hin zu den flexiblen Wertschöpfungsprozessen der Arbeitswelt 4.0. Unternehmen, die New Work praktizieren, sind für Fachkräfte deutlich attraktiver.

In unserem neuen Themenschwerpunkt dreht sich daher alles um das Thema New Work. Wir wollen wissen, wie das Arbeiten der Zukunft bei den Unternehmen in Bayerisch-Schwaben aussieht.

Sie sind Vorreiter bei New Work? Oder haben einfach Interesse, mit uns darüber zu sprechen, wie Sie New Work in Ihrem Unternehmen umsetzen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@b4bschwaben.de.