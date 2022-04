Alexander Wild als einer der besten deutschen Ärzte

In Deutschland gibt es viele Krankenhäuser mit vielen Chefärzten. Die besten von ihnen zeichnet das Magazin Focus Gesundheit regelmäßig als „Top-Ärzte“ aus. Auch im Jahr 2022 ging eine dieser Auszeichnungen wieder nach Nordschwaben. Grundlage für die Prämierung des Donauwörther Chefarztes Professor Dr. Alexander T. Wild sind Empfehlungen von Kollegen und Patienten, sowie die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen und Operationen. In diesen Kategorien konnte Wild überzeugen und darf sich somit abermals Top-Arzt nennen.

Jürgen Busse, Vorstandschef der Donau-Ries Kliniken, gratulierte seinem Chef-Orthopäden: „Professor Wild hat dieses Qualitätssiegel verdient. Er erhält es seit vielen Jahren. Die Patienten im Landkreis und darüber hinaus profitieren davon, dass in den Donau-Ries Kliniken so hervorragende Mediziner arbeiten.“

Alexander Wild, normalerweise kürt diese Kolumne Menschen aus Bayerisch-Schwaben, die sich explizit im Wirtschaftsleben engagieren. Dies ist selbstverständlich nicht die Kernaufgabe eines Arztes. Dennoch tragen gute Ärzte und damit eine gute Gesundheitsversorgung ganz entscheidend zum Wirtschaftsstandort Bayerisch-Schwaben bei. Denn auch eine hohe Lebensqualität ist ausschlaggeben, dahingehend, ob Unternehmen vor Ort motiviertes Personal finden. Und genau dazu tragen Sie als Top-Arzt bei – denn auf medizinische Versorgung sind wir alle angewiesen.

Deshalb ist Alexander Wild der Gewinner des Tages.