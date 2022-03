Warum ein ganzheitlicher Blick auf ihre IT-Lösungen wichtig ist

Die digitale Zukunft stellt alle Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. Uns als IT-Systemhaus genauso wie unsere Kunden aus dem Mittelstand der Region. Als wir vor über 3 Jahren die Möglichkeit hatten, unsere eigene IT-Landschaft neu aufzusetzen, beschlossen wir das Thema ganzheitlich zu lösen. Seither arbeiten wir papierlos, digital und hybrid. Und das inspiriert viele Kunden dazu, den gleichen Schritt auch für ihr Unternehmen zu gehen.

Hybrides Arbeiten ist bei der fly-tech schon seit einigen Jahren der Standard. Dadurch können wir mit unseren Kunden sehr effizient zusammenarbeiten und gleichzeitig unseren Mitarbeitern viel Flexibilität hinsichtlich des Arbeitsortes ermöglichen. Foto: fly-tech

Effizientes Arbeiten durch Digitalisierung

Dabei wollen wir einen anderen Ansatz bieten als viele andere IT-Systemhäuser. Wir betrachten IT als ganzheitliches Thema für das Unternehmen. Natürlich soll eine funktionierende IT modernste Technik und Endgeräte beinhalten, um z.B. die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Aber die Ausstattung muss vor allem den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeit effizient durchführen zu können. Um Unternehmen hier zu unterstützen, haben wir ein Produkt entwickelt, das unsere Kunden in einem 4-stufigen Prozess zu ihrem „Haus der Digitalisierung“ führt. Und damit bieten wir Hilfestellung und Leitplanken für eine umfangreiche und komplexe Fragestellung.

Erfahrungswerte aus eigener Firmengeschichte

Dass die Modernisierung der IT für Unternehmen eine Herausforderung ist, wissen wir aus eigener Erfahrung: Als wir vor einigen Jahren in unser neues Büro hier vor den Toren Augsburgs einzogen, wollten wir dies nutzen, um auch die eigene IT auf den neusten Stand zu bringen. Wir fühlten uns mit unserer Expertise als Systemhaus mit starkem Fokus auf Microsoft-Produkte und Cloud-Lösungen gut vorbereitet. Doch wir mussten feststellen, wie wichtig es ist, bei der IT-Planung das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und vor allem auch Abläufen und Prozessen zu berücksichtigen. Denn all die moderne und innovative Technik hilft nur, wenn sie auch reibungslos im Arbeitsalltag integriert ist.

Mit viel Einsatz haben wir hier ein Konzept entwickelt, welches uns als fly-tech modernes Arbeiten ermöglicht und uns fit für die digitale Zukunft macht. Und von diesen Erfahrungen profitieren jetzt unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer ganzheitlichen IT-Lösung.

New Work erleben

Ob in der Führungsebene, zusammen mit Ihren IT-Fachleuten oder gleich mit dem ganzen Team: Lassen Sie sich von uns inspirieren und erfahren Sie, wie einfach digitales Arbeiten im Mittelstand umgesetzt werden kann. fly-tech CEO Tobias Wirth und sein Modern Workplace Team führen Sie persönlich durch ihre Vision einer modernen Arbeitswelt. Wir wollen, dass Sie von unseren Erfahrungen profitieren – deswegen teilen wir unsere Erkenntnisse gerne mit Ihnen. Besuchen Sie uns daher in unseren Räumlichkeiten in Friedberg bei Augsburg und erleben Sie, wie New Work im Mittelstand aussehen kann. Auf unserer 90-Minuten-Erlebnistour mit 16 Stationen, wird sich Ihre Sicht auf das digitale Arbeiten verändern.

Buchen Sie kostenlos und unverbindlich unsere New Work Experience Tour unter:

https://fly-tech.de/tour/