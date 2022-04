IT-Sicherheit: Wie Mittelständler sie am besten umsetzen

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Daten, Geschäftsprozessen und Anwendungen, verspricht nicht nur Chancen, sie birgt auch immense Risiken in Hinblick auf die IT- und Datensicherheit. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen stehen zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Dazu gehören insbesondere komplexer werdende IT-Landschaften mit hybriden Infrastrukturen, explosionsartige Zunahme zielgerichteter Internetbedrohungen, steigende Compliance-Anforderungen und nicht zuletzt der langanhaltende Fachkräftemangel. Gleichzeitig sind die kontinuierlich steigenden Kosten und der hohe Administrationsaufwand in Zukunft ohne professionelle Experten-Unterstützung kaum noch beizukommen. Vor dem Hintergrund gewinnen Managed Security Services seit Jahren zunehmend an Bedeutung.

Managed Security Services schützen „Hidden Champions.“

Der digitale Wandel ist in vollem Gange. Die technologischen Entwicklungen sind rasant – IT-Systeme in Unternehmen eingeschlossen. Aber auch Internetkriminelle entwickeln laufend neue Strategien, um in Netzwerke einzudringen und gezielt kleine und mittelständische „Hidden Champions“ anzugreifen.

Aus diesem Grund müssen IT-Infrastrukturen mitsamt Endgeräten und Anwendungen auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Da die permanente Pflege, Wartung und Aktualisierung der zunehmend hybriden IT-Landschaft fortlaufend hohe Kosten und enormen Aufwand verursachen, sind Managed Security Services eine kosteneffiziente und zuverlässige Alternative. Dank Managed Security Services können Unternehmen ihre IT-Sicherheits- und Netzwerklösungen teilweise oder komplett an hochkompetente Managed Security Service Provider auslagern.

Managed Security Service Provider par excellence!

Managed Security Service Provider bieten Mittelstands- und Industriekunden die wesentlichen IT-Sicherheitslösungen als gemanagten Service an.

Zu den innovativen Managed Security Services zählen so zum Beispiel:

Innovative Managed Security Services sichern die IT-Infrastrukturen der Unternehmen erfolgreich ab. Dabei werden alle IT-Systeme überwacht und verwaltet und zudem wird zuverlässig für alle Systemupdates und -Upgrades gesorgt, sodass weder kritische Sicherheitslücken noch zielgerichtete Internetbedrohungen eine Chance haben. Mittelstands- und Industriekunden sollten sich einen Managed Security Service Provider suchen, der ihnen ein Portfolio an erstklassigen und innovativen Security-Lösungen aus einer Hand bieten kann.

