Firmensitz im Sigma Technopark Augsburg: Ein Standort, viele Vorteile

Flexibilität und Nachhaltigkeit: Zwei Trends, die aktuell viele Branchen bestimmen. Einerseits müssen Unternehmen in der Lage sein, dynamisch zu reagieren und sich immer schneller an neue Umstände anzupassen. Andererseits stehen Umwelt- und Klimaschutz verstärkt im Fokus. Das muss jedoch kein Widerspruch sein: Unternehmen in Augsburg, die beides unter einen Hut bringen möchten, sind im Sigma Technopark Augsburg bestens aufgehoben.

Vielseitiges Flächenangebot von Büro bis Produktion

Das Flächenangebot im Sigma Technopark Augsburg reicht von modernen Büros über bequem andienbare Lagerflächen bis zu großzügigen Produktionshallen. Die Industrieflächen sind mit Anschlüssen für Wasser und Starkstrom ausgestattet.

In den Büros finden Unternehmen unterschiedlichster Größe passende Räumlichkeiten: Kleine Betriebe können sich hier ebenso wie Mittelständler oder große Firmen optimal einrichten.

Das vielseitige Flächenangebot bietet hier ansässigen Unternehmen die heutzutage so dringend benötigte Flexibilität: Zum einen können sie bequem sämtliche Abteilungen unter einem Dach versammeln, von der Verwaltung bis zu Produktion und Lagerung. Zum anderen erlauben die Flächen ein schnelles Up- & Downsizing, sodass Unternehmen dynamisch auf Veränderungen reagieren können. Die flexiblen Laufzeiten der Mietverträge sorgen dabei ebenfalls für Planungsfreiheit.

Helle Büros mit Blick ins Grüne bieten eine inspirierende Arbeitsumgebung. Foto: Sirius Facilities

Services vor Ort

Neben den attraktiven Flächen in günstiger Lage punktet der Standort mit weiteren Vorteilen, u.a. können sich Mieter auf folgende Annehmlichkeiten freuen:

Modernes Konferenzzentrum im Haus

24/7 Zugang zu den gemieteten Flächen

Parkplätze vor Ort

Ladestation für Hybrid- & E-Autos

Einladende Kantine und Teeküchen

Schöner Außenbereich mit Sitzmöglichkeiten im Grünen

Was den Sigma Technopark jedoch insbesondere auszeichnet, ist die persönliche Note: Ein kompetentes und erfahrenes Team kümmert sich mit viel Engagement und Begeisterung um alteingesessene Mieter:innen ebenso wie neue Interessent:innen. Bei Fragen sind die Sirius-Mitarbeiter:innen im Center Management direkt vor Ort ansprechbar.

Eine Kantine sorgt für das leibliche Wohl, im Sommer lädt ein schöner Garten zum Verweilen ein. Foto: Sirius Facilities

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Einerseits stets flexibel reagieren, dabei aber andererseits den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren: Das kann gerade für kleinere bis mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung sein. Sirius ist auch in dieser Hinsicht ein starker Partner für die Mieter:innen: Das Unternehmen setzt eine vielseitige Strategie für Nachhaltigkeit und Klimaschutz um, die sämtliche Unternehmensbereiche erfasst. So wird der Sigma Technopark Augsburg ebenso wie die anderen Standorte mit zertifiziertem Ökostrom versorgt – davon profitiert auch der CO2-Fußabdruck der Mieter:innen! Auch auf das Abfallmanagement sowie die weitere Energieversorgung hat Sirius ein Auge. Der Einsatz fürs Klima beginnt bereits mit dem ersten Kontakt: Für jeden neuen Mietvertrag pflanzt das Unternehmen einen Baum in einem Aufforstungsprojekt.

https://www.siriusfacilities.com/de/sigma-technopark-augsburg