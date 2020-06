IHK Akadamie Schwaben: „Neu aufgelegt werden Webinare“

Mit unseren Dozenten zusammen konnten wir eine Digitaloffensive starten und alle laufenden vom Corona-Krisen-Präsenzunterrichts-Stopp betroffenen Praxisstudiengänge sukzessive auf die IHK Akademie-eigene Lernplattform bringen. Damit konnten wir mit Ihrer Hilfe eine Prüfungsvorbereitung für Lehrgänge mit zeitnaher Prüfung gewährleisten.

Umschulungen und Teilqualifizierungen auf digital umgestellt



Zusätzlich hat die IHK Akademie die Fortführung von laufenden Umschulungen und Teilqualifizierungen per digitaler Weiterbildung sichergestellt. Auch in diesen – überwiegend durch Kostenträger finanzierten – Qualifizierungsmaßnahmen ging es trotz Corona-Präsenzunterrichts-Stopp weiter. Über digitale Plattformen wurde der fortwährende Lehrgangsbetrieb sichergestellt, so dass begonnene Maßnahmen größtenteils nahtlos durchgeführt und zu Ende gebracht werden können.

„Wissenshappen zu aktuellen Skills“



Neu aufgelegt werden jetzt Webinare. Kurz, knackig und online holen sich die Teilnehmer Wissenshappen zu aktuellen Skills. Während des zeitlich festgelegten Vortrages können online Fragen gestellt werden und kurze Diskussionen sind möglich. Typisch für ein Webinar ist ein festgelegter Start- und Endzeitpunkt. Die Webinare in der IHK Akademie Schwaben haben eine Laufzeit zwischen 60 und 90 Minuten.

Seminare im virtuellen Klassenzimmer

Wir haben einige Präsenzseminare ins virtuelle Klassenzimmer gestellt. In diesen Live-Online-Trainings werden die Inhalte online unter Moderation des Trainers vermittelt. Dabei haben die Teilnehmer immer die Gelegenheit, sich mit dem Dozenten und anderen Teilnehmern auszutauschen und die Inhalte zu diskutieren. Während des Online-Trainings werden die erlernten Inhalte unmittelbar in die Praxis der Trainingsteilnehmer transferiert und in Form von Übungsaufgaben verankert.