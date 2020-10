Erster Open-Air ROUND TABLE war ein voller Erfolg

Mit Corona war plötzlich alles digital: Team-Meetings, Besprechungen mit Kunden, sogar Bewerbungsgespräche fanden nicht mehr „Face to Face“, sondern via Videochat statt. Und so groß der Schwung, den dieser Virus der Digitalen Transformation gegeben hat, so groß auch die Lücke, die er in das Mensch-zu-Mensch-Business gerissen hat.

Da braucht es Ideen, wie man inmitten des Pandemie-Chaos ein Stück Realität zurückgewinnt – und Partner und Kunden, die sich auf Neues einlassen. Die Idee stand schnell: Wenn wir nicht in einem geschlossenen Raum sein können, dann treffen wir uns eben draußen. Und genauso schnell waren auch die Partner an Bord: Ein kurzes Treffen im fast fertigen Wagner Design Lab in Langenneufnach bei Peter Wagner und Bernd Wiedemann von Topstar genügte und rund 20 Sessel fanden ihren Weg aus dem Showoom in der Maximilianstraße auf die Wiese des Silbermann Parks. Auch die Hochschule Augsburg zögerte keine Sekunde, als wir auf der Suche nach einer Location den Hörer in die Hand nahmen. „Wir hätten da was“, hieß es von Tobias Kolb aus der Presseabteiltung und die Hochschule öffnete uns die Türen zum wunderschönen Areal Silbermann Park.

Doch würden sich in diesen Zeiten genügend Diskussionsteilnehmer finden? Problemlos! 17 Teilnehmer folgten unserer Einladung, in der wir Spontanität und Flexibilität einforderten – und es hätten noch viele mehr kommen wollen. Etwas limitiert waren wir dann doch.

17. ROUND TABLE zum Thema Digitale Transformation

Diskussionsteilnehmer: