Hat der Mitarbeitende das Zeug zur Führungskraft? Will er die Führungsrolle auch übernehmen? Das sind entscheidende Fragen bei einer Stellenbesetzung. Sich im Vorfeld im Sinne einer Selbstkontrolle zu befragen, ist mehr als hilfreich für angehende Führungskräfte wie auch für den Arbeitgeber. Hierzu hat der Trainer und Coach Dr. Bernhard Nusstein vom Management Centrum Schloss Lautrach (MCSL) ein webbasiertes Tool (WBT) entwickelt. Dieses praktische, digitale Entscheidungstool unterstützt die Personalentwicklungsarbeit im Zuge der Eignungsfeststellung von Mitarbeitern. Auch ist es für den Einzelnen ein ideales Hilfsinstrument, um im Vorfeld auszuloten, ob die Führungslaufbahn für Einen richtig ist.

In sechs Lektionen mehr Klarheit über die Führungsrolle

Das webbasierte Tool „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“ vermittelt kompakte Impulse zu den Herausforderungen, die Führungskräfte bewältigen müssen. Mit Hilfe von Video-Tutorials, Audio-Impulsen, Reflexionsfragen und integrierten Arbeitsblättern werden angehende Führungskräfte eingeladen, über ihre Eignung und Motivation nachzudenken. Um die neue Rolle gut zu meistern, ist es wichtig, sich die eigenen Stärken und Lernfelder bewusst zu machen. Mit einer abschließenden Aufgabe (Motivationsschreiben) kann man sich auf ein anstehendes Bewerbungs- und Vertragsverhandlungsgespräch gezielt vorbereiten. Das WBT „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“ besteht aus sechs Lektionen à 30 Minuten und einer Abschlussaufgabe, die das Verfassen eines Motivationsschreibens beinhaltet.

Kostenfreies Info-Webinar und Demoversion

Um bei dem derzeitigen Überangebot an digitalen Lernprogrammen nicht die Katze im Sack zu kaufen, besteht die Möglichkeit, das webbasierte Tool für zehn Tage in einer Demoversion kostenfrei zu testen. Einen ersten Eindruck können sich Personaler wie auch angehende Führungskräfte in einem 45-minütigen Info-Webinar verschaffen. Dr. Bernhard Nusstein, Autor des WBTs, beschäftigt sich als Trainer und Coach seit mehr als zwanzig Jahren mit dem Thema Führung. Er erläutert in einem informativen Live-Webinar kostenfrei und unverbindlich die einzelnen Lektionen, zeigt Ausschnitte aus dem WBT und beantwortet Fragen über Einsatzmöglichkeiten dieses nützlichen Tools. Beim Erwerb einer Lizenz erhält der Enduser einen Link für die digitale Lernplattform des MCSL und kann das Tool dort in einem Zeitraum von 14 Tagen jederzeit abrufen; beim Kauf mehrerer Lizenzen erfolgt eine Preisermäßigung. Schließlich lässt sich das Tool auch an die besonderen Bedürfnisse einzelner Unternehmen anpassen. Kurzum: Wer vor der Frage steht, ob er eine Führungslaufbahn einschlagen oder eine bestimmte Führungsposition übernehmen soll, findet hier eine praktische und erschwingliche Entscheidungshilfe.

