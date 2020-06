SCHEIDLE & PARTNER: Gesellschafts- und Steuerrecht für Unternehmen

Neben Gespür und innovativen Ideen der Unternehmer selbst sind dafür Rat und Begleitung durch Experten auf verschiedenen Rechtsgebieten unverzichtbar, die praxisnah und zielsicher Ideen und Visionen in rechtssichere Formen bringen. Die Rechtsanwälte von SCHEIDLE & PARTNER beraten und begleiten Unternehmer und Unternehmen bei der Gründung und Fortentwicklung von Gesellschaften aller Rechtsformen (AG, GmbH, UG, GmbH & Co. KG, S.E., OHG, GbR), der steueroptimierten Rechtsformwahl und der interessengerechten Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen, Geschäftsordnungen, Unternehmensverträgen und Organschaften sowie der Schaffung von Corporate-Governance-Strukturen und Compliance-Regeln, bei Umwandlungen (Verschmelzung, Spaltung, Rechtsformwechsel) oder bei der Planung und Durchführung des Generationswechsels in Familienunternehmen.

Zum Beratungsspektrum der Augsburger Wirtschaftskanzlei gehört die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Gesellschafterstreitigkeiten oder die Vorbereitung und Begleitung von Haupt- und Gesellschafterversammlungen zur Vermeidung von Pflichtverstößen und Rechtsfehlern ebenso wie die Führung von Anfechtungs-, Nichtigkeits- oder Beschlussfeststellungsklagen und die Beratung von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen bei der Prävention, Durchsetzung und Abwehr von Organhaftungsansprüchen.

Bei Unternehmenskäufen und -verkäufen haben die Experten-Teams von SCHEIDLE & PARTNER neben den gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Themen einer angestrebten Transaktionsform (Anteilserwerb oder Erwerb einzelner Wirtschaftsgüter) jeweils auch Fragestellungen aus anderen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten wie dem Arbeitsrecht, dem gewerblichen Rechtsschutz oder dem Bank- und Kapitalmarktrecht im Blick. SCHEIDLE & PARTNER berät auch im Vorfeld von Unternehmens-Transaktionen bei der Abfassung von Vertraulichkeitsvereinbarungen, Letter of Intent oder bei Durchführung der Due Diligence und der Formulierung von Garantien und Haftungsklauseln und führt Vertragsverhandlungen im Auftrag seiner Mandanten.

In steuerrechtlichen Fragen beraten die Rechtsanwälte und Steuerberater von SCHEIDLE & PARTNER entweder selbst oder unterstützen die Steuerberater des Mandanten zielgenau bei der Lösung steuerlicher Spezialthemen (Beratung für Berater) wie der vorausblickenden Steuergestaltung und der steuerlichen Beratung im Zusammenhang mit Fragen der Unternehmensnachfolge, der Erbschaftsteuerplanung und der vorweggenommenen Erbfolge, der Planung und Gestaltung von Betriebsaufspaltungen und Betriebsverpachtungen und bei der strategischen steuerlichen Gestaltung von Gesellschaftsverträgen sowie bei Steuerbelastungsvergleichen im Zusammenhang mit der Rechtsformwahl beziehungsweise Rechtsformänderung von Unternehmen.

