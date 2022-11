Versandhändler Egle aus Pfaffenhofen ist der „Trendshop 2023“

Auszeichnung

Geschäftsführer Daniel Rudolf freut sich über die Auszeichnung seines Versandhändlers Egle. Foto: Wilhelm Egle GmbH

Mit Blick auf Umsatz, Besucherzahlen und technische Qualität zählt der Versandhändler aus Pfaffenhofen zu den erfolgreichsten Onlineshops Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Marktforschungsinstitut Statista und der Zeitschrift Computer Bild. Im Internet gibt es sämtliche Waren zu jeder Zeit verfügbar. Mit etlichen Online-Shops im deutschsprachigen Raum ist der Wettbewerb um potenzielle Kunden riesig. Um sich behaupten zu können und sogar zu wachsen, muss ein Händler besser sein als seine Mitbewerber. Zu genau diesen Onlinehändlern zähle die Firma Egle im Allgäu, mit ihren Lebensmittelprodukten, vorwiegend aus ökologischem Landbau und größtenteils in Bio-Qualität. Damit habe sie sich „Trendshop 2023“ prämiert

So kam es zur Auszeichnung

Insgesamt bildeten mehr als 10.000 deutschsprachige Anbieter das Testfeld. Dabei mussten die Händler in den vergangenen zwei Jahren einen relevanten Umsatz und Online-Traffic aufweisen. In die Bewertung flossen neben Umsatzwachstum und Besucherzahlen auch technische Qualitätsmerkmale mit ein. Alle Kriterien wurden in der Gesamtbewertung berücksichtigt. Egle erhielt in allen Bereichen eine Beurteilung von „sehr stark“ und „exzellent“. Egle-Geschäftsführer Daniel Rudolf freut sich über die Auszeichnung. Er betont, dass man bei Egle stets daran arbeite, das Produktsortiment und den Onlineshop zu optimieren: „Wir legen höchsten Wert auf qualitative Produkte sowie eine leichte Bedienbarkeit und hohe Funktionalität unseres Webshops.“

Mehr über den Versandhändler

Die Wilhelm Egle GmbH wurde 1949 von Wilhelm Egle in Ulm gegründet. 1979 übersiedelte das Unternehmen an den heutigen Firmensitz in Pfaffenhofen. Bis heute setze der Versandhändler bei vielen Produkten auf Zutaten aus ökologischem Landbau oder Tierhaltung. Ob es sich um Öle handle, die viele ungesättigten Fettsäuren enthalten, um Produkte mit weniger Zucker oder Gerichte mit fettarmem Bio-Fleisch - es stehe stets die bewusste Ernährung im Mittelpunkt. Egle verzichte außerdem auf Konservierungsstoffe, chemische Zusätze, synthetische Farbstoffe, den Zusatzstoff Glutamat, Nitritpökelsalz, Süßstoffe und vermeide Raffinadezucker.