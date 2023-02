Ulmer Ingenics wird zum „Top Arbeitgeber“ gekürt

Auszeichnung

Manfred Loistl ist Managing Partner und HR-Verantwortlicher bei Ingenics. Foto: Ingenics

Das Top Employers Institute hat Ingenics zum wiederholten Male als Top Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Die international aufgestellte Unternehmensberatung aus Ulm konnte vor allem in den Bereichen Personalstrategie und Führung punkten. Auch bei den Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende liegt das Unternehmen weit vorne.

So beurteilt Ingenics die Auszeichnung

„Die Mitarbeitenden stehen bei uns im Zentrum“, sagt Manfred Loistl, Managing Partner und HR-Verantwortlicher bei Ingenics. „Die erneute Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, die Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten weiter zu verbessern und individuell anzupassen. Wir schätzen das Engagement und die Mitgestaltung unserer Kolleginnen und Kollegen, welche maßgeblich dazu beitragen, dass Ingenics so erfolgreich ist.“

In diesem Modus wird die Auszeichnung vergeben

Die Auszeichnung „Top Employer“ wird jedes Jahr vom unabhängigen Top Employers Institute an Unternehmen mit einem herausragenden Arbeits- und Entwicklungsumfeld vergeben. Dafür durchlaufen die Unternehmen ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, in dem unter anderem die Bereiche Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, Weiterentwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Diversität und Inklusion bewertet werden.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch das Zertifizierungsprogramm ermöglicht das Institut, die Mitarbeiterbedingungen in Unternehmen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2.053 Top Employer in 121 Länder/Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 9.500.000 Mitarbeitern weltweit.