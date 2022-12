Start-up Skinmate gewinnt beim Pitch von StartupSüd

Auszeichnung

Andreas Starzmann überreicht den Wanzl Newcomer Preis an Leonard Heinrich Borgmann (links) und Lucas Epple von Skinmate. Foto: HNU

Beim StartupSüd-Pitch-Wettbewerb The Triangle Vol.5 belegte das Start-up Skinmate den Ersten Platz. Ihre Gründungsidee: ein digitaler Begleiter, der von Akne betroffenen Menschen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf ihrem Weg zu besserer Haut helfen soll. Das StartupSÜD Event „The Triangle“ zum bereits fünften Mal an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) statt. Unter dem Motto „Smart is the new sexy“ hatten Start-ups aus der Region und darüber hinaus die Möglichkeit, ihre innovativen Gründungsideen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz vorzustellen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Austausch zwischen mittelständischen Unternehmen, jungen Start-ups und etablierten Start-ups zu fördern und gleichzeitig Studierende sowie Interessierte auf lockerer und interaktiver Art und Weise an die Themen Gründung und Innovation heranzuführen.

Die HNU begrüßt 50 Teilnehmende bei StartupSüd

Über 50 Teilnehmende waren zu Gast bei der Veranstaltung im HNU Founders Space. Prof. Dr. Thomas Bayer, Projektleiter von StartupSüd, eröffnete das Event gemeinsam mit Andreas Starzmann, CTO des Unternehmens Wanzl, das den Triangle Newcomer-Preis in der Kategorie Künstliche Intelligenz vergab. Moderiert wurde der Abend von Linda Mühlbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HNU. Den Auftakt der ersten Pitch-Runde machten die zwei Newcomer Start-ups „Skinmate“ und „Inlinity“ von der Universität Ulm. Die Co-Founder von Skinmate, Lucas Epple und Leonard Heinrich Borgmann, zeigten dem Publikum, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, um Betroffenen von Akne mit personalisiertem Lifestyle-Coaching, Supportgruppen und einer KI-unterstützten Hautpflege zu helfen. Der zweite Pitch des Abends wurde von Kilian Kluge, dem Co-Founder von „Inlinity“, präsentiert. Mit ihrem Start-up möchte das Team mit Hilfe von Explainable AI allen Menschen einen souveränen Umgang mit KI-Systemen ermöglichen – auch dort, wo deren 'Black-Box'-Charakter bislang ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Im Fokus stehen dabei Anwendungen in der Finanzbranche.

Etabliertes Start-up „SQ Solutions“ beteiligt sich bei StartupSüd

Als bereits etabliertes Start-up der Branche war „SQ Solutions“ dabei, ein FinTech Start-up aus Frankfurt, das durch Prof. Dr. Philipp Brune vertreten wurde. Er unterrichtet nicht nur als Professor an der Hochschule Neu-Ulm im neuen Masterstudiengang Artificial Intelligence and Data Analytics, sondern ist auch selbst als Co-Founder und CTO von SQ Solutions in der Gründungsszene unterwegs. Das Start-up entwickelte ein Softwareprodukt, welches im Bereich DLT- und Smart-Contract-basierte Lösungen für das Asset-Management von Morgen agiert.

So präsentierte sich Wanzl bei StartupSüd

Als Special Guest des Abends stellte Andreas Starzmann, CTO der Firma Wanzl, persönlich vor, wie das Unternehmen mit innovativen Lösungen dem digitalen Wandel im Handel begegnet. Mit einer Live-Vorführung zeigte er dem Publikum, wie der kassenlose Einkauf in Zukunft mit Hilfe von neuen Technologien direkt im Einkaufswagen abgewickelt werden kann. Im Anschluss hatten die Zuschauer die Möglichkeit, im Live-Voting ihre Stimmen zum einen für den Triangle Newcomer Preis in der Kategorie KI und zum anderen für den ihrer Meinung besten Pitch abzugeben. Während der Auswertung diskutierten die Referenten in der anschließenden Talkrunde unter dem Motto: „Bullshit, Buzzword oder Weltverbesserer – was kann künstliche Intelligenz wirklich?“ gemeinsam mit Moderator Prof. Dr. Philipp Brune über Zukunftsperspektiven und Anwendungsbereiche künstlicher Intelligenz. In der Talkrunde waren auch Andreas Starzmann von Wanul und Daniel Schaudt als KI-Experte und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Ulm, vertreten.