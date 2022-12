Unterallgäuer Unternehmen SunBrush mobil GmbH baut neue Produktionshalle in Lachen

Spatenstich

Der Spatenstich für die neue Halle ist erfolgt. Foto: SunBrush mobil GmbH

Der Maschinenhersteller SunBrush mobil GmbH im Unterallgäu stellt Reinigungssysteme für Pho­to­vol­ta­ik-Tech­no­lo­gi­en her. Der Spatenstich für eine Erweiterung der Produktionshalle ist erfolgt. Was die Standorterweiterung für das Unternehmen aus Lachen bedeutet.

Am neuen Firmenstandort „Am Bahnhof“ in Lachen wurde nun, nach dem Umzug der Verwaltung ins neu errichtete Bürogebäude am Jahresanfang, der Spatenstich für die Erweiterung um eine Produktionshalle mit prominenten Gästen und Mitarbeitern vollzogen. Mit einer Investition von 10 Millionen Euro wird der Wirtschaftsstandort Unterallgäu hier deutlich gestärkt und Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Landrat Alex Eder, Erster Bürgermeister Josef Diebolder, Josef Miller, Staatsminister a.D., Vertreter der ausführenden Baufirma Hörmann und die Geschäftsleitung der SunBrush mobil GmbH ergriffen mit Freude den Spaten, um ein Bauprojekt zu beginnen, welches eine enorme Verbesserung für die Firma bedeutet und zukunftsweisend ist.

Qualitätsverbesserung der Arbeitsplätze

Durch das Wachstum der SunBrush mobil GmbH wurde es am jetzigen Standort mitten in Lachen für die Produktion und die Verwaltung zu klein und machte den Schritt der Erweiterung erforderlich. Mit dem Bau des neuen Produktionsgebäudes inklusive Entwicklungsabteilung mit moderner und neuer Ausstattung kann die Qualität der Arbeitsplätze und somit auch die Wertschätzung für die Mitarbeiter verbessert werden. Ebenso wird es ein Vorführzentrum für Besuche aus aller Welt geben. Nachdem die Verwaltung nun schon ein halbes Jahr im neuen und modernen Bürogebäude tätig ist, freut sich die Geschäftsleitung, dass nun in absehbarer Zeit nach Fertigstellung der Produktionshalle die Mitarbeiter der Fertigung auch umziehen können und wieder alle Kollegen zusammen an einem Standort tätig sind.

Besonderer Dank an die Unterstützer

Einen besonderen Dank sprach Franz Ehleuter den anwesenden Unterstützern aus, ohne die die Durchführung des Neubaus so nicht möglich gewesen wäre. Herr Landrat Eder (FW), Herr Josef Miller, Staatsminister a.D. (CSU) und die Gemeinde Lachen mit allen Bürgermeistern und Gemeinderäten hatten sich sehr für die Verwirklichung des Vorhabens eingesetzt und die Zuversicht wieder hergestellt. Auch Herr Staatsminister Klaus Holetschek (CSU), der leider am Termin des Spatenstichs verhindert war, hatte großen Anteil am Erfolg und unterstützte das Vorhaben.

Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen

Mit der Erweiterung dieses Firmenstandortes hat die SunBrush mobil GmbH nun die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Dies ist zudem nur möglich mit einem motivierten und einsatzfreudigen Team und darum gilt der Dank des Geschäftsführers auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag professionell und zuverlässig ihrer Arbeit nachgehen. Mit der Vergrößerung entstehen zusätzliche Arbeitsplätze, daher freut sich das gesamte Team über neue Kollegen.