Gebrüder Weiss setzt verstärkten Fokus auf die Türkei

Expansion

Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Foto: Gebrüder Weiss / Serra

Der Absatzmarkt dort habe für das Logistikunternehmen mit Standort in Memmingen ein großes Potential. Wie sich die Aktivitäten von Gebrüder Weiss in der Türkei künftig verändern werden.

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss stellt sich auf die wachsende Attraktivität der Türkei für europäische Im- und Exporteure mit mehr Fachleuten und Verkehrsverbindungen ein. Kernpunkt dabei sind unter anderem Transporte zwischen der Türkei und dem wichtigen Handelspartner Deutschland sowie den Benelux-Staaten. Im Zuge der Serviceausweitung hat der Logistiker das vor einem Jahr übernommene Speditionsunternehmen 3S Transport & Logistik Anfang Dezember in die Landesorganisation Türkei vollständig integriert.

Weshalb die Türkei für Gebrüder Weiss an Attraktivität gewinnt

„Die Transportnachfrage auf der Route des Mittleren Korridors steigt kontinuierlich. Durch das erhöhte Transitaufkommen gewinnt die Türkei als zentrale Logistikdrehscheibe zwischen Europa und Asien weiter an Bedeutung“, sagt Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Der Mittlere Korridor führt von Europa durch die Türkei, Georgien, Aserbaidschan und Kasachstan bis nach China und bietet damit eine Alternativroute zu dem Nördlichen Korridor, der durch Russland verläuft. „Dank der vollständig integrierten Zusatzkapazitäten von 3S Transport & Logistik sind wir auf diese Entwicklung gut vorbereitet. Wir freuen uns, dass der Umfirmierungsprozess nach der Übergangsphase nun erfolgreich abgeschlossen ist“, ergänzt Mişel Yakop, Landesleiter Gebrüder Weiss Türkei.

Die Mitarbeiter von 3S Transport & Logistik mit Mişel Yakop, Landesleiter Gebrüder Weiss Türkei (4. von rechts hinten). Foto: Gebrüder Weiss / Zamek

Neben dem Standort in Istanbul wurde auch der 3S-Standort bei Düsseldorf in die Gebrüder Weiss-Organisation integriert. Er fungiert als Kompetenzcenter für Transporte zwischen der Türkei und Deutschland sowie den Benelux-Staaten.

Gebrüder Weiss agiert mit mehreren Standorten in der Türkei

In der Türkei ist Gebrüder Weiss seit zehn Jahren mit Standorten in Istanbul, Izmir und, seit 2021, in Mersin am östlichen Mittelmeer vertreten. Zu den Hauptaktivitäten der 70 Mitarbeiter gehören Teilladungsverkehre sowie Luft- und Seefracht Services, Pharma- und Multimodaltransporte sowie Lagerlogistik und Zollabfertigung. Alle drei Standorte sind zentraler Teil einer Achse von eigenen Niederlassungen, die sich über Mittel- und Südosteuropa bis in den Kaukasus und Zentralasien erstreckt. Dort, entlang der „Neuen Seidenstraße“, ist der Logistiker mit eigenen Niederlassungen in Georgien, Armenien, Usbekistan, Kasachstan und China präsent.