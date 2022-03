Gebrüder Weiss setzen auf wasserstoffbetriebene Mobilität

Derzeit wird der Einsatz weiterer Wasserstoff-Lkw in Österreich und Deutschland geplant.

Lkw bewährte sich zu jeder Jahreszeit und auf jeder Strecke

Nach einem Jahr stellt der Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss dem ersten Wasserstoff-Lkw seiner Fahrzeugflotte ein gutes Zwischenzeugnis aus. Der in Altenrhein (Schweiz) stationierte Lkw wird täglich im Stückgut-Nahverkehr eingesetzt und hat sich dort in jeder Jahreszeit bewährt. Selbst auf Steigungsstrecken behielt der Elektromotor, der den Strom von einer Brennstoffzelle bezieht, seine volle Leistung.

Einsparung von 80 Tonnen CO2 - Fahrer und Kunden sind begeistert

Mit dem Nutzfahrzeug werden pro Jahr rund 80 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart. Seit Übernahme des 36-Tonner im Januar 2021 legte das Fahrzeug etwa 70.000 Kilometer zurück. Der Verbrauch lag sogar noch unter dem vom Hersteller angegebenen Wert. In einem Jahr fiel nur ein Werkstattbesuch für die technische Überprüfung an. „Die Anschaffung war eine lohnende Investition in den ressourcenschonenden Straßengüterverkehr. Der Lkw kommt bei den Fahrern und vor allem auch den Kunden gut an“, resümiert Peter Waldenberger, Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement bei Gebrüder Weiss. Gebrüder Weiss plant, Wasserstoff-Lkw zukünftig auch in Österreich und Süddeutschland einzusetzen.

Der Wasserstoff-Lkw von Gebrüder Weiss Quelle: Gebrüder Weiss / Sams.

Begrenzte Verfügbarkeit von Tankmöglichkeiten

Förderprogramme in Deutschland machen den Einsatz nördlich der Alpen attraktiv. Grenzen setzt höchstens die Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen, von denen es in der Schweiz schon neun gibt. Neben dem Brennstoffzellen-Lkw hat der Logistiker bereits mehrere Gas-Lkw in Österreich, Deutschland und Serbien sowie elektrisch angetriebene Lkw und Transporter im Großraum Wien im Einsatz – unter anderem für den Kunden Ikea im Bereich Home Delivery.