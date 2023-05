Gebrüder Weiss eröffnet Luft- und Seefrachtbüro in Miami

Standort in den USA

Von links: Nelson Cadavid, Doribel Ortiz, Marcin Gonzalez (Standortleiter), Heloisa Mora und Gladys Lalena. Foto: Gebrüder Weiss

Den Standort für das neue Büro – direkt am Hafen von Miami und in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens - hat Gebrüder Weiss nicht aus Zufall gewählt: „Miami ist ein zentrales Logistikdrehkreuz für Transporte von und nach Lateinamerika, Europa, Asien und in die Karibik“, erklärt Mark McCullough, Landesleiter USA bei Gebrüder Weiss.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deshalb setzt Gebrüder Weiss auf den neuen Standort

Vor allem für Importe aus Asien für den Weitertransport nach Süd- und Mittelamerika ist der Hafen in Miami eine wichtige Anlaufstelle, denn dort gibt es nur wenige direkte Routen nach Asien. Das Team des Miami-Standorts besteht aktuell aus sechs Mitarbeitern, soll unter der Leitung von Marcin Ganzalez aber künftig noch weiter ausgebaut werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gebrüder Weiss ist weiter auf Wachstumskurs

„Gebrüder Weiss hat sich in den vergangenen fünf Jahren mit seiner Marke und seinen Services am Markt fest etabliert. Unsere Kunden profitieren von einem global durchgängigen Netzwerk mit einem hohen Maß an lokalem Know-how“, sagt Mark McCullough. Durch die Gründung der Landesorganisation im Jahr 2017 konnte der Logistiker sein Standortnetz in den USA um insgesamt fünf Lagerstandorte erweitern und verfügt über Dienstleistungen von Warenlagerung und lokaler Distribution bis hin zu E-Commerce-Lösungen. In Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, El Paso, Los Angeles, New York, San Francisco beschäftigt Gebrüder Weiss 130 Mitarbeiter, erst kürzlich kam ein Head Office in Chicago dazu. Nun reiht sich Miami in die Standortliste ein.