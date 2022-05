Die Höhle der Löwen: So ging es für NaschNatur und ihre „NiceTarts" weiter

Wie seid ihr bei „Die Höhle der Löwen“ gelandet?

Markus Smarzoch: Wir haben einen Anruf von der Redaktion hinter der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekommen. Wir dachten erst, es ist ein Telefonscherz.

Andrea Schlumpp: Eigentlich war es noch etwas früh, ich habe da noch mit einem normalen Nudelholz und Ausstechern gearbeitet. Aber die Chance wollten wir uns nicht entgehen lassen. Markus hat mich dann schlussendlich überzeugt und wir haben uns beworben.

Wie war der Dreh?

Markus: Die Dreharbeiten fanden mitten im Lockdown statt. Wir waren total aufgeregt. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie viele Leute am Set arbeiten. Aber alle waren super nett.

Andrea: Ich war vor allem nervös, ob die Törtchen die richtige Konsistent haben, wenn sie serviert werden.

„Die Löwen” Judith Williams, Nils Glagau und Ralf Dümmel beim Auftritt von NaschNatur. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer.

Und wie ging‘s dann für euch aus?

Andrea: Wir haben nur positives Feedback bekommen. Nils Glagau und Ralf Dümmel haben uns das gleiche Angebot gemacht: 150.000 Euro für 30 Prozent. Wir hatten Ralf gar nicht auf dem Schirm als Investor, da er sonst aber nicht in Tiefkühlprodukte investiert. Uns war es wichtig, dass wir Hilfe bei der Produktion bekommen. Wir haben auf unser Bauchgefühl gehört und uns für Ralf entschieden.

Nils Glagau probiert einen „NiceTart". Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer.

Markus: Was uns auch echt überrascht hat: Carsten Maschmeyer und Georg Kofler haben uns zusammen einen Deal angeboten, sollte kein anderer Investor Interesse haben. Sie investieren beide nicht in Food, wollten uns aber nicht ohne Deal nachhause gehen lassen.

Was ist seit der Aufzeichnung passiert?

Markus: Erst einmal wollen wir die Produktion ans Laufen bringen. Wir haben letztes Jahr intensiv mit dem Team von Ralf nach einem Produzenten gesucht und hunderte von Absagen bekommen. Weil die Lebensmittelproduzenten großteils nicht mit echten Lebensmitteln arbeiten, sondern mit Aromen, Pulvern etc. Wir haben vor kurzem endlich jemand gefunden, der offen für etwas Neues war und mit ihm zusammen eine eigene Produktionslinie aufgebaut. Wie viele wir dort produzieren können, wissen wir aber noch nicht.

Was habt ihr noch geplant?

Andrea: Wir wollen die NiceTarts noch in weitere Läden bringen und überall in Deutschland verfügbar machen. Wir planen noch weitere nährstoffreiche Bio-Naschereien. Unser Ziel ist es, den Süßwarenbereich umzukrempeln und Süßes zu entwickeln, was Seele und Körper guttut. NaschNatur soll eine Marke werden, der die Kunden vertrauen können.

Wir haben mit den Gründern auch vorab über ihre Anfänge und wie ihre Idee zu den „NiceTarts“ entstand.