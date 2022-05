ZF Friedrichshafen wird Partner der Deutschen Motorradmeisterschaft

Im Motorradrennen verlangt jede Kurve vollen Körpereinsatz, jede Gerade ist Messerkampf mit dem Gegenwind. Wenige Hundertstelsekunden bringen die Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage. Hier muss sich jeder auf jeden verlassen können – und auf die Technik. Ab dieser Saison ist ZF Race Engineering offizieller Technologiepartner der Rennserie.

„Keine Chance zur Augenwischerei“

„Motorräder rufen so viele Emotionen hervor wie kaum ein anderes Fahrzeug,“ sagt Sascha Ricanek, Geschäftsführer von ZF Race Engineering. „Und nirgends ist man als Fahrer näher an der Technik. Hier gibt es also keine Chance zur Augenwischerei. Hier zählt nur Top-Performance. Hier können wir zeigen, welche Top-Performance Technik von ZF liefert.“

Merkmale der neuen Teleskopgabel

Gemeinsam mit der Firma Wilbers entwickelt das Unternehmen eine neue Teleskopgabel. Erste Versuchsläufe bestätigen: Auf der Rennstrecke fuhren Florian Alt, sowie Testfahrer von ZF merklich bessere Rundenzeiten ein. Derzeit befindet sich die Neuentwicklung in der Homologation für die aktuelle und die nächsten beiden Rennsaisons. Dann steht sie für alle Teams als Nachrüstoption bereit. Auch eine Freigabe für den Aftermarket ist bereits fest eingeplant.