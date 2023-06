Rolls-Royce investiert 30 Millionen Euro in neues Werk am Bodensee

Expansion

Rolls-Royce Powersystems investiert in ein neues Montagewerk am Bodensee. Foto: Rolls-Royce Powersystems

Gute Nachrichten für die Bodenseeregion. Rolls-Royce Power Systems kündigte jetzt an, hier weiter wachsen zu wollen. Was genau geplant ist.

Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems setzt auf den modernen und emissionsarmen Verbrennungsmotor als wichtigen Beitrag zur Energiewende. Deshalb hat das Unternehmen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Zukunft dieser Technologie investiert. Eine wesentliche Investition ist dabei ein neues Montagewerk in Kluftern nahe Friedrichshafen.

So sieht das neue Rolls-Royce-Werk aus

Die neue Produktionsanlage schafft Platz für die Montage und den Versand. Dabei wird die mtu-Motorenbaureihe 2000 nach Kluftern verlegt, um Montagehallen im Werk 2 von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen zu modernisieren und somit langfristig Produktionsflächen für die Baureihe 4000 vorhalten zu können. Das Werk in Kluftern beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter.

Rolls-Royce hat den Standort in Kluftern mit einem Fokus auf energetische Effizienz gestaltet. So sorgt eine 1,2 Megawatt-Peak-Photovoltaikanlage für grünen Strom und mit E-Ladesäulen für saubere Mobilität und eine intelligente Gebäudeleittechnik mit weiteren Maßnahmen für einen energieeffizienten Betrieb.

Weshalb Rolls-Royce auf die Bodenseeregion setzt

Dr. Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems, erklärte zu den Expansionsplänen: „Unsere Investitionen sind ein klares Bekenntnis zur Region und zu unseren Produkten und Lösungen, die wichtige Bausteine der Energiewende in verschiedenen Anwendungsbereichen sind. Wir sind überzeugt davon, dass in Verbindung mit nachhaltigen Kraftstoffen und neuen Technologien der Verbrennungsmotor in Zukunft eine zentrale Rolle spielen wird. Denn es kommt auf den Treibstoff an, nicht auf den Motor.“