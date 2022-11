Liebherr startet weitere Blutspende Aktion in Lindenberg

Azubi-Projekt

Lilli Heinrich und Jana Karg haben die Blutspende-Aktion bei Liebherr Aerospace in Lindenberg organisiert. Foto: Liebherr

Diesen Herbst rief die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ihre Mitarbeiter erneut zur Blutspende auf. An mehreren Tagen wurden sechsstündige Zeitslots für das Projekt organisiert. Gleichzeitig zum Blutspenden wurde auch einen Typisierungs-Aktion angeboten. Mittels dieser konnten sich die Mitarbeitenden in der Knochenmarkspender-Datei als Stammzellenspender registrieren lassen.

Liebherr Organisation-Team ist zufrieden

Gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern war die Aktion bestens vorbereitet, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Um die Durchführung der Aktion insgesamt zu vereinfachen, konnten sich alle interessierten Liebherr-Mitarbeiter bereits im Vorfeld sowohl für die Blutspende als auch die Typisierung in der Firma anmelden. Mit dem Ergebnis zeigte sich das Organisations-Team des Unternehmens vom Bodensee sehr zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir parallel die Blutspende- sowie die Typisierungs-Aktion bei uns im Werk organisieren durften und hoffen, dass wir mit diesem Projekt als Vorbild für andere Firmen dienen“, so Lilli Heinrich und Jana Karg, die gemeinsam die Aktion für die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH planten. Das Ergebnis: insgesamt 260 Spendende, darunter 90 Erstspenden und 109 Typisierungen.

Liebherr-Azubis planten die Blutspende-Aktion

Sowohl die Blutspende- als auch die Typisierungs-Aktion wurden von kaufmännischen Auszubildenden des Unternehmens im Rahmen eines Auszubildendenprojektes gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) vorbereitet und organisiert. In den Räumlichkeiten der Werkfeuerwehr wurden Bereiche für das Arztgespräch sowie für die Blutabnahme und die Typisierung abgeteilt. 12 Betten standen zur Verfügung und im Anschluss erhielten alle ein Lunchpaket zur Stärkung.