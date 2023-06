Spatenstich für neues Bäckereizentrum: Das plant die Bäckerei Mayer

Neubau

Konzeptbild des neuen Bäckereizentrums der Bäckerei Mayer. Foto: Bäckerei Mayer

Damit der Familienbetrieb auch nach der fünften Generation eine Zukunft hat, investiert Mayer in ein neues Bäckereizentrum. Was der Neubau nach Fertigstellung beinhalten soll.

Die Bäckerfamilie Mayer blickt auf über 150 Jahre im Bäckereihandwerk zurück. Seit 1872 wird in Isny mit “Laib und Seele” sowie dem Mehl aus den Mühlen der Region in Handarbeit gebacken. Die Geschäftsleitung der Bäckerei Mayer ging bereits 2020 an die inzwischen fünfte Generation der Familie. Bäckermeister und Produktionschef Andreas Mayer, seine Schwester Bernadette, Ernährungsberaterin und Verantwortliche für den Vertrieb, sowie Seraphine Mayer-Wagner als kaufmännische Leitung, setzen weiterhin auf das handwerkliche Engagement und die lokale Verwurzlung. Bis heute wird hier jedes Brot von Hand aufgearbeitet und jede Brezel von Hand geschlungen. Alle Rohlinge werden selbst hergestellt. An dieser Tradition soll auch weiterhin festgehalten werden. Dennoch geht die Bäckerei Mayer künftig auch neue Wege - mit ihrem Bäckereizentrum am Angele-Hof in Isny.

Wann soll der Neubau eröffnet werden?

Die Bäckerfamilie Mayer strahlt anlässlich des Spatenstichs am 20. Juni. Endlich nimmt ihre Planung konkrete Formen an und wird schon bald zu dem gewünschten Ergebnis führen. „Was lange währt wird endlich Zukunft! Wir freuen uns, unsere Mitarbeiter und Kunden ab Sommer 2024 in der neuen Backstube mit Café am Angele-Hof begrüßen zu dürfen.“ Damit alles genau nach Wunsch verläuft, wurde die Kuhn Bau GmbH als Generalplaner und Generalübernehmer engagiert. Jeder einzelne Leistungsschritt, von der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen Projektrealisierung, ist hier in zuverlässiger Hand. Die Bäckereifamilie kann sich weiterhin auf ihr Unternehmen und ihre Handwerksprodukte konzentrieren, während Pascal Pohl und sein Team die Gesamtabwicklung investitionssicher und abgestimmt auf die Planungsziele voranbringt.

Wie wird das Bäckereizentrum aussehen?

Der zweigeschossige Neubau präsentiert sich zur Straße hin in luftiger Leichtigkeit offen und einladend. Im Erdgeschoss befinden sich hinter transparenten Wänden aus Glas das Café und der Backwarenverkauf, in dem vom Frühstück über Mittagstisch, bis Kuchen und Brot zum Vesper angeboten wird. Im Obergeschoss wiederum sind die Büros und der Mitarbeiterbereich untergebracht. Im rückwärtigen, straßenabgewandten Gebäudetrakt schließlich wurden auf kurzen Wegen die Produktion und das Lager angeordnet. Die Projektrealisierung zeichne sich insbesondere durch den Einsatz von moderner Heiz- und Klimatechnik aus. Das Gebäude sei daher nachhaltig und effizient nach Standard ausgelegt. Mögliche Erweiterungsfläche für eine Expansion zu einem späteren Zeitpunkt sind im östlichen Bereich des Grundstücks bereits berücksichtigt.

Worauf legt das beauftragte Bauunternehmen seinen Wert?

Für Kuhn Bau gelte grundsätzlich, dass die intensive, kundenzentrierte Projektbetreuung ab dem Zeitpunkt der ersten Idee auch nach der Bauphase nicht zu Ende ist. Pascal Pohl, Geschäftsführer der Kuhn Bau GmbH, fasst dies anlässlich des feierlichen Spatenstichs folgender Maßen zusammen: „Als Generalplaner und Generalübernehmer sind wir bestrebt, nicht nur Gebäude zu errichten, sondern auch Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen sich verbinden, Ideen austauschen und Wachstum erleben können. Auch wenn es unmöglich erscheint, zahlt es sich aus, partnerschaftlich und gemeinsam hohe Ziele zu setzen. Wir freuen uns, dass wir mit der Bäckerei Mayer eine investitionssichere Planung umsetzen konnten, die nun endlich in das Sichtbare kommt.“