Nachhaltige Zukunft: Allvac Folien investiert 10 Millionen im Allgäu

Innovation

Die Solaranlage versorgt mit ihren 15.000 Quadratmetern die Allvac Folien GmbH mit Energie Quelle: Allvac Folien GmbH

Der Folienspezialist Allvac macht sich fir für eine grüne Zukunft. Dafür hat das Unternehmen am Firmensitz in Waltenhofen, Bayern, insgesamt über zehn Millionen Euro in eine modernisierte Produktion investiert. „Wir haben uns fit für eine nachhaltige Zukunft gemacht und in den vergangenen zwei Jahren viel Zeit, Energie und entsprechend Geld in unsere grüne Modernisierung investiert“, erklärt Dr. Andreas S. Gasse, der Geschäftsführer der Allvac Folien GmbH. Dr. Gasse freut es, dass dank der Photovoltaikanlage der CO2-Fußabdruck der Firma reduziert werden kann.

Sonnige Tage sorgen für den Energiebedarf

Die Folienherstellung zählt allgemein als energieintensiver Prozess. Die Energie für den Betrieb der neuen Anlagen und das Bürogebäude kommt unter anderem von einer betriebseigenen Photovoltaikanlage. Mit 6.151 Modulen ist die eigene Photovoltaikanlage eine der größten Aufdach-Solaranlagen innerhalb Bayerns. Jährlich liefert die Anlage bis zu 2,3 Millionen Kilowattstunden Strom und deckt an sonnigen Tagen den kompletten Betriebsbedarf an Energie und wird für sowohl die Produktion als auch das Büro- und Verwaltungsgebäude verwendet. Durch die Anlage können so jährlich rund 2.500 Tonnen CO2 gespart werden, was umgerechnet ungefähr 200.000 neu gepflanzten Bäumen entsprechen würde. „An sonnigen Tagen deckt die PV-Anlage unseren Eigenbedarf an Strom zu 100 Prozent. Zum Teil produziert sie auch mehr Strom als wir verbrauchen; diesen speisen wir dann ins Netz ein“, verdeutlicht Dr. Gasse. Das Ziel von Allvac ist es daher, neben Produkten vor allem die Produktion entsprechend nachhaltig zu gestalten.

Recycling noch während der Produktion

Eine weitere große Investition fällt außerdem in der Produktion auf. Zwei neue Elf-Schicht-Cast-Coex-Extrusionsanlagen sollen für eine besonders effiziente, wirtschaftliche und vor allem nachhaltige Produktion in der Folienherstellung sorgen. Jede Anlage produziert rund 1,5 Tonnen Folie pro Stunde und arbeitet dabei mit zehn Prozent weniger Ausschuss, beziehungsweise Randbeschnitte als bei vorherigen Anlagen. Die Randbeschnitte, die unvermeidbar anfallen, werden in den Extrusionsprozess zurückgeführt und somit direkt in der Herstellung recycelt. Ein weiterer positiver Aspekt der Anlagen ist laut dem Unternehmen, dass sich auf ihnen komplett recyclingfähige Folien produzieren lassen. Darunter auch die Folie allflex SR, bei der es sich um eine recyclingfähige Mehrschicht-PA/PE-Folie handelt. „Auf unseren alten Anlagen hätten wir recyclingfähige Folien wie die allflex SR nicht produzieren können. Dafür braucht es modernste Technik ‚State of the Art‘ wie wir sie jetzt im Einsatz haben“, erläutert Vertriebsleiter Thomas Herbst.

Automatische Packstraße als Unterstützung für Mitarbeiter

An die neue Produktion schließt sich eine ebenso neue effiziente Packstation für den Weitertransport an. Die automatische Packstation verpackt rund 120 Folien-Kleinrollen pro Stunde. Das entspricht ungefähr zehn Euro-Paletten an Folien-Rollen. „Darüber hinaus ist die automatische Packstraße eine enorme Entlastung für unsere Mitarbeiter, da das Handling mit den schweren Rollen nahezu komplett entfällt. Dank der automatischen Packstraße haben sich auch die Fahrwege mit Gabelstaplern um rund 90 Prozent reduziert, was darüber hinaus die Gefahr von Unfällen verringert“, erklärt Dr. Gasse weiter.

Interne Vernetzung mithilfe des ERP-Systems

In Zusammenhang mit der Modernisierung führte die Allvac Folien GmbH auch ihre Schnittstellen zusammen und vernetzte diese mittels eines neuen ERP-Systems. Das Enterprise Ressource Planning verknüpft bei Allvac die Produktion und die einzelnen Abteilungen, um folglich interne Abläufe zu vereinfachen. So lassen sich beispielsweise die Lagerbestände für Kunden schneller abfragen.