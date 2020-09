Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen startet Eigensanierung

Das Wonnemar in Sonthofen hat am Donnerstag ein Insolvenz-Verfahren in Eigenverantwortung gestartet. Laut einer Mitteilung des Erlebnisbades handele es sich dabei um ein bewährtes Sanierungsinstrument, mit dem die Betriebsgesellschaft des Bades die Folgen der Corona-Krise verarbeiten will. Im Frühjahr musste das Erlebnisbad Wonnemar Sonthofen während des Corona-bedingten Lockdowns dreieinhalb Monate schließen und hatte „erhebliche Verluste“ erlitten.

Wie das Wonnemar mitteilt, handele es sich bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung um ein klar strukturiertes Verfahren, mit dem sich Unternehmen binnen weniger Monate grundlegend restrukturieren und sanieren können. Die Betriebsgesellschaft wende damit ein speziell im deutschen Recht vorgesehenes Sanierungsinstrument an, das die Umstrukturierung von Unternehmen erleichtern und beschleunigen soll, „die zwar finanziell unter Druck stehen, aber operativ gesund sind“.

Die unternehmerische Verantwortung bleibe während des Sanierungsverfahrens weiterhin in den Händen des Unternehmens selbst. Entsprechend gibt es auch keinen Insolvenzverwalter, sondern lediglich einen gerichtlich bestellten „Sachwalter“, der ähnlich wie ein Aufsichtsrat das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwacht. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das zuständige Gericht den bekannten Stuttgarter Sanierungsexperten Jochen Sedlitz von der Kanzlei MENOLD BEZLER. Der Sanierungsprozess und das Eigenverwaltungsverfahren sollen bereits im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abgeschlossen werden.

So wirkt sich das Verfahren auf den Betrieb aus

Dieses Verfahren habe aber keine negativen Folgen auf den Betrieb des Erlebnisbades. Das Bad bleibe während des Sanierungsprozesses wie gewohnt geöffnet. „Für die Besucher ergeben sich im Betrieb keinerlei Einschränkungen", heißt es in der Mitteilung. Die rund 70 Mitarbeiter des Bades wurden laut Mitteilung bereits über den Stand der Dinge und die weiteren Schritte unterrichtet. Ihre Löhne und Gehälter sind für drei Monate über die Bundesagentur für Arbeit gesichert.

Mehr zum Erlebnisbad Wonnemar Sonthofen

Das Erlebnisbad Wonnemar Sonthofen gehört zur interSPA-Gruppe, die deutschlandweit sechs Familienund Erlebnisbäder und Thermen sowie ein 4-Sterne-Hotel betreibt. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 600 Mitarbeiter. Die Besitzgesellschaft des Bades ist nicht von der Eigenverwaltung betroffen.