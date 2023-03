Endress+Hauser feiert 70-jähriges Bestehen

Jubiläum

Am Standort Nesselwang feierte Endress+Hauser mit einem Aperitif, Buffet und musikalischem Rahmenprogramm das 70-jährige Jubiläum. Foto: Endress+Hauser

Seit 1975 ist die Firma Endress+Hauser allein im Besitz der Familie Endress, die bis heute die Entwicklung des Familienunternehmens prägt. Der Betrieb beschäftigt mittlerweile weltweit rund 16.000 Mitarbeitende und produziert jährlich mehr als 3,2 Millionen Sensoren. In diesem Jahr feiert Endress+Hauser den 70. Geburtstag und aus diesem Grund ließ im Februar die komplette Belegschaft in 55 Ländern die Arbeit für eine Stunde ruhen. Mit einer Video-Botschaft läutete Klaus Endress, der Sohn des Gründers, die Feierlichkeiten für das Jubiläumsjahr weltweit ein.

Feierlichkeiten in Nesselwang

Am Standort Nesselwang wurde mit einem Aperitif und musikalischem Rahmenprogramm auf 70 Jahren Erfolgsgeschichte angestoßen. Nach einer Ansprache von Ralph Uphaus, Director Controlling und Director HR, wurde das Brotzeitbuffet mit Geburtstagstorte eröffnet. Im Jubiläumsjahr finden zudem anderweitige Projekte statt.

Aktionen für einen guten Zweck

Die Endress+Hauser Water Challenge hat sich 2023 zum Ziel gesetzt, sich für einen guten Zweck in 70 Tagen im Rahmen von sportlichen Aktionen einmal um die Welt zu bewegen. Es soll beispielsweise ein zweites Wasserprojekt in Vietman in der Region Kontum realisiert werden. Bisher muss dort Trinkwasser aus den Bergen geholt werden, da der nahe gelegene Fluss verschmutzt ist. Mit dem Aufruf an alle Mitarbeitenden, ihre denkwürdigsten Momente bei Endress+Hauser zu teilen, soll im Jubiläumsjahr ein Einblick in die Unternehmenswerte und die Firmenkultur der Firma gewonnen werden.