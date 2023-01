Buchloer Firma Rudolf Hörmann ehrt Firmenjubilare

Festakt

Der Firmensitz der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG. Foto: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG

In der Alp-Villa in Buchloe fand in diesem Jahr die Ehrung aller nachträglichen Betriebsjubiläen aus den Jahren 2020 und 2021 der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG statt. Wegen der Corona-Beschränkungen konnten die Würdigungen damals nicht wie gewohnt in einem feierlichen Rahmen stattfinden. Insgesamt wurden 86 Beschäftigte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Das bedeuten Firmenjubilare für Geschäftsführer Rolf Hörmann

„86 Ehrungen in zwei Jahren – diese Zahl spricht für sich“, so der Geschäftsführer Rolf Hörmann. Denn langjährige Beschäftigungsverhältnisse stehen für eine stabile und dauerhafte Mitarbeiterbindung. Sie sind ein Indikator dafür, dass die Mitarbeitenden zufrieden sind und sich im Unternehmen gut aufgehoben fühlen, erklärt er weiter. „Herzlichen Dank für Ihre Loyalität und Ihren Beitrag zu unserer Erfolgsgeschichte, Sie sind die Stütze unseres Familienunternehmens. Ich freue mich auf weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre“, stellte Hörmann in seiner Ansprache heraus.

Ein Überblick über die geehrten Mitarbeiter

Im Jahr 2020 gab es 50 Jubiläen, darunter drei Beachtliche. Zwei Mitarbeiter wurden für 35 Jahre Treue und eine Mitarbeiterin für 45 Jahre geehrt. 2021 feierten 36 Beschäftigte ihr Betriebsjubiläum.

Aus den beiden Jahren wurden außerdem folgende Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet: Ingeborg Endlich und Walter Müller.

Ehrungen 2020

Für das Jahr 2020 ehrte die Firma Rudolf Hörmann 50 Jubilare. Foto: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG

10 Jahre: Gerald Benisch, Rene Enkelmann, Guido Martin, Christoph Welte, Kim Johann Tiefnig, Claude Rüdiger, Gerhard Braunmüller, Zsolt Horvath, Imre Albert, Viktor Grauberger, Tobias Schumacher, Elmar Heinzler, Siegfried Kirchner, Egon Miller, Kathrin Strobel, Sandra Schütt, Christian Lässer, Manuel Schropp, Robert Nusser, Hugo Krause, Simion Sorin Sevestrean, Lorenz Frech, Rene Quednau

20 Jahre: Siegfried Schmölz, Herbert Hartmann, Viktor Bin, Josef Obermüller, Fernando Mercuri, Peter Luxenhofer, Alfred Kiederle, Michael Salvamoser, Manuela Steck, Joachim Kollmeder, Gerhard Klöck, Anton Leidl

25 Jahre: Viktor Sittner, Viktor Nuss, Manfred Welzmiller, Georg Frank, Werner Huber, Manfred Wilczek, Lon Berisha, Nicolae Bundalici-Zirr

30 Jahre: Angela Schmalholz, Walter Müller, Michael Klein, Musa Gölemez; 35 Jahre: Werner Wagner, Günter Schmid

45 Jahre: Ingeborg Endlich

Ehrungen 2021

Im Jahr 2021 waren esinsgesamt 36 Mitarbeitende mit langjähriger Betriebszugehörigkeit, die nun ausgezeichnetwurden. Foto: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG

10 Jahre: Uwe Dittler, Christian Keydel, Markus Häfele, Stefan Guggenberger, Andreas Kowal, Christian Fichtl, Simone Fichtl, Peter Strommer, Josef Schmid, Dominik Bäßler, Johann Bader, Martin Klocker, Daniel Müller, Juri Hatzenböller, Dieter Geisler, Ägidius Fink, David Jung, Katharina Schmid, Katharina Mess, Florian Stephan, Stephanie Haidbauer, Damian Wojciech Lachowski

20 Jahre: Sabine Drexler, Peter Willibald, Franz Rid, Johannes Aman, Benedikta Hack, Matthias Bäurle, Elisabeth Steber

25 Jahre: Helmut-Georg Huber, Werner Huber

30 Jahre: Jens Feistel, Volker Michel, Gerhard Buchmann, Harry Wachter, Gerd Grygosch.