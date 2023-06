Hama feiert hundertjähriges Jubiläum

Festakt

Geschäftsleitung Hama. Foto: Hama

Kürzlich feierte Hama hundertjähriges Bestehen am Firmenstammsitz in Monheim in Bayern. Die Feierlichkeiten dehnten sich mit einem Branchentreffen und Mitarbeiterfest auf mehrere Tage aus. Die Jubiläumsfeier ist auch längst noch nicht abgeschlossen, denn am 24. Juni geht es wieder weiter.

So lief der Veranstaltungsauftakt ab

Zum Auftakt der Feier fand ein Branchentreffen mit langjährigen Partnern aus Industrie, Handel und Presse statt. Viele Gäste nutzten diese Gelegenheit, für einen Rundgang durch die Logistikanlage der Monheimer. Teil des Abendprogramms waren Vorträge von der Geschäftsleitung und Experten, die von einer Kochshow durch Alexander Herrmann begleitet wurden. Die Fernsehmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein führte die Gäste in entspannter Atmosphäre in der Hama Wohngemeinschaft durch den Abend. Auch Gründer-Enkel und Geschäftsführer Christoph Thomas nahm teil, wie auch der Seniorchef Rudolph Hanke. Hanke ist der Sohn des Gründers und zog sich 2017 an seinem 80. Geburtstag aus der Geschäftsleitung zurück. Die Leidenschaft für das Unternehmen ist allerdings geblieben und das ist auch immer noch spürbar. Gäste und Redner konnten auf der Jubiläumsfeier auf die letzten 100 Jahre zurückblicken. Das lange Bestehen wurde durch drei Säulen realisiert, wie Geschäftsführer Christian Sokcevic erklärt: Der Ausbau von Eigenmarken, die enge Zusammenarbeit mit privaten Labels und die Leistungen als Value Added Distributor für Hersteller-Marken. Auch im Dienstleistungsbereich bietet Hama Services im Bereich Logistik und POS an.

Geschichte des Unternehmens und Zukunftspläne

Am 17.06.2023 fand eine weitere Veranstaltung mit mehr als 1.200 Besuchern statt, die den Mitarbeitern und den Rentnern gewidmet war. Es ging um Rückblicke in die Geschichte und Einblicke in die Gegenwart. Auch die Themen Zukunft und Nachhaltigkeit wurden besprochen. Im Zentrum standen jedoch die Mitarbeiter und die Arbeit, die diese leisten. In einem emotionalen Video kamen Mitarbeiter zu Wort und der neue Arbeitgeber-Claim „An Neuem wachsen“ wurde vorgestellt. Einer der Programm-Höhepunkte dieses Abends war der Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Auch er stellte die Arbeit der Mitarbeiter heraus. Ebenfalls anwesend waren Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer und weitere Politiker, die Hama zum hundertjährigem Jubiläum gratulierten.

Darauf können sich die Besucher auf der Abschlussveranstaltung freuen

Den ersten Teil der Feierlichkeiten wurde schließlich Anfang der Woche durch die Hausmesse mit internationalem Fachpublikum abgeschlossen. Rund 1.000 Händler aus 31 Ländern informierten sich am Firmenstammsitz in Monheim über Produktneuheiten, Techniktrends und markenübergreifende Sortimentskonzepte. Der Abschluss des Jubiläums steht jedoch noch bevor und findet am 24. Juni statt. Die Besucher werden am Tag der offenen Türe auf den rund 100.000 Quadratmetern vielfältige Einblicke in das Unternehmen und die verschiedenen Geschäftsbereiche erhalten. Auch für Schüler und Studieninteressierte wird es viele interessante Informationen geben, denn in Hama sind 150 verschiedene Berufsbilder vertreten. Doch auch für die Unterhaltung wird gesorgt: In der E-Gaming-Arena können die Besucher gegen Profis des eSports-Teams des FC Augsburg antreten.

Mehr Informationen zu den Feierlichkeiten und dem Tag der offenen Türe gibt es auf der Website des Unternehmens.