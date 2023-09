Zurich Gebietsdirektion Riediger feiert 30-jähriges Jubiläum in Meitingen

Rückblick

Jörg Riediger feiert das 30-jährige Jubiläum der Zurich Gebietsdirektion in Meitingen. Foto: Zurich

Die Zurich Gebietsdirektion Riediger in Meitingen feiert stolz ihr 30-jähriges Bestehen. Inhaber Jörg Riediger erklärte hierzu: „Es ist ein Moment der Dankbarkeit und Freude für uns, 30 Jahre lang Vertrauen und Loyalität unserer geschätzten Kunden erfahren zu haben. Wir sind tief berührt von den Beziehungen, die wir in dieser Zeit aufgebaut haben, und wir sehen mit Spannung in die Zukunft, in der wir weiterhin unseren Fokus auf exzellenten Kundenservice legen werden.“

Der Unternehmenserfolg ist keine One-Man-Show

Die Erfolgsgeschichte der Zurich Gebietsdirektion Riediger wäre, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, ohne das Engagement und die Hingabe ihrer engagierten Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Das Team, das jahrelang an vorderster Front gearbeitet hat, habe dazu beigetragen, die Mission der Agentur zu verwirklichen, erstklassigen Versicherungsschutz und persönliche Beratung bereitzustellen, teilt der Versicherer mit. Ein besonderer Meilenstein war unter anderem der Sieg beim Eisenhut Award in diesem Jahr, bei dem die Gebietsdirektion die Gold-Medaille erringen konnte.

Jörg Riediger dankt seinem Team

Jörg Riediger fügte hinzu: „Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Unternehmens, und wir möchten uns bei jedem Einzelnen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Loyalität bedanken. Gemeinsam werden wir weiterhin Spitzenleistungen erbringen und unsere Kunden auf ihrem Weg unterstützen.“ Abschließend sagte Riediger: „Und wir sagen im wahrsten Sinne des Wortes: ‚Gott seid Dank‘, da nicht alles im Leben Selbstverständlich ist.“