Wachstumsschritt: Story Manufaktur zieht auf das Gaswerk-Areal

Standortwechsel

Das Team der Story Manufaktur: Constanze Meindl (Head of Content), Christoph Wienken (Gründer und Geschäftsführung) und Uta Wienken (Gründerin und Senior Communication Consultant). Foto: Story Manufaktur GmbH

Als Content-Marketing-Agentur will die Story Manufaktur andere Wege in der Branche beschreiten. Warum sie dafür nun neue Büroräume bezieht.

Die Story Manufaktur hat Anfang September ihre neuen Räumlichkeiten Am Alten Gaswerk 1 bezogen. Damit macht die junge Content-Marketing-Agentur für technische Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Wachstum. Mit den Räumlichkeiten wächst auch das Team um die Gründer Uta und Christoph Wienken: Seit Anfang September ist Constanze Meindl als Head of Content an Bord und für die redaktionelle Weiterentwicklung verantwortlich.

Auf diese Sparte fokussiert sich die Story Manufaktur

Womit sich die Story Manufaktur von anderen Content-Marketing-Agenturen unterscheiden will, ist der Fokus auf technische Unternehmen. Aufgrund der Komplexität der Produkte fehle häufig der richtige Ansatz in ihrer Kommunikationsstrategie. eist zu technisch für Marketing und Vertrieb, wiederum zu oberflächlich für die B2B-Kundschaft. „Hier wollte ich technischen Unternehmen eine Lösung anbieten”, erinnert sich Christoph an die Anfänge seiner Selbstständigkeit. Als Marketing-Physiker falle es ihm leicht, die Besonderheiten von technischen Produkten in ihrer Anwendung zu erkennen und dann zielgruppengerecht in Use Cases, Success Stories oder Whitepaper zu erklären.

Story Manufaktur erreicht nächste Wachstumsstufe

In Workshops will Wienken sein Storytelling-Konzept vermitteln, sodass Unternehmen das Potenzial von Geschichten für ihren Vertrieb, ihr Marketing und ihre interne Kommunikation erkennen. Nach eigenen Angaben honoriert der Markt diesen Ansatz: Die hohe Nachfrage sei mit den aktuellen Ressourcen nicht mehr stemmbar gewesen. Deshalb wurde das Team der Story Manufaktur GmbH auch mit Constanze Meindl als Head of Content erweitert. Mit ihr sollen interne Prozesse optimiert, neue Produkte gelauncht und weitere Märkte erschlossen werden. Und auch ein neues Büro wurde gesucht, um das Wachstum zu unterstützen.

Deshalb fiel die Standortwahl auf das Gaswerk-Areal

Dabei habe sich die Story Manufaktur bewusst für Räumlichkeiten auf dem Gaswerks-Areal entschieden: „Hier herrscht ein ganz besonderer Spirit, von dem wir in der kreativen Arbeit profitieren. Der Austausch mit anderen jungen Agenturen und den KünstlerInnen vor Ort ist sehr wertvoll, um das eigene Mindset ständig zu erweitern“, erklärt Mitgründerin Uta die Wahl des Standortes und ergänzt: „Außerdem hat das Gaswerks-Areal das gleiche Ziel, wie wir bei der Story Manufaktur: Weiter wachsen und neue KundInnen für die Zusammenarbeit begeistern.”