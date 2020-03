VR-Bank Immobilien Themenwoche in Augsburg

Gerade in der Region Augsburg wurden Immobilien in den letzten Jahren immer teurer – in allen Bereichen. Damit einher gehen Fragen zur Nachhaltigkeit, zur richtigen Vererbung oder auch Mietpreisanpassung. Antworten gibt die VR-Bank auf ihrer Immobilien Themenwoche mit einem vollen und spannenden Vortragsprogramm, einer Erlebnisausstellung in 3D (VR-Brillen) und durch Fachberater des Hauses sowie des Verbundpartners Schwäbisch Hall.

Auf diese spannenden Themen dürfen sich die Teilnehmer zwischen dem 16. und 21. März 2020 freuen:

Das Programm

Montag, 16. März

Auftretende Baumängel & Bauschäden an Gebäuden

Referent: Dipl. Ing. Albert Schuster – 10:30 Uhr

Mieterhöhung – aber richtig!

Referent: RA Gabriele Seidenspinner, Haus+Grund – 16:30 Uhr

Dienstag, 17. März

Energetische Modernisierungen – zinsgünstige Fördermöglichkeiten

Referent: Energieberater Dipl. Ing. Siegfried Mayr – 10:30 Uhr

Wie lange hält der Trend noch an? Stichtagsbezogene Gutachtenerstellung & langfristige Immobilienpreisentwicklung in der Region Augsburg

Referenten: Thomas Mascha u. Alexander Hugel L+P – 16:30 Uhr

Mittwoch, 18. März

Erben und Vererben – Testament richtig gestalten – Vorsorge durch Vollmacht

Referent: Notar Dr. Walter Grafberger – 10:30 Uhr

Immobilienangebote aus dem VR-Banken-Verbund Ihrer Region „Augsburg – Gersthofen – Kissing-Mering – Donauwörth – Zusmarshausen“

Referenten: Immoberater der VR-Banken in Ihrer Region – 16:30 Uhr

Donnerstag, 19. März

Photovoltaikanlagen – lohnt sich noch eine Investition?

Referent: Reinhard Stuhler – 10:30 Uhr

Kauf einer vermieteten Wohnimmobilie/Eigentumswohnung

Referent: Stb. Stefan Teinitzer, Kanzlei Hielscher+Besser – 16:30 Uhr

Freitag, 20. März

Vorzüge der virtuellen Immobilienvermarktung Präsentation 360° Kamera und VR-Brille

Referenten: Immoberater der VR-Bank H&G-Bank – 10:30 Uhr

Immobilienscout24 – Der Verkaufsratgeber für Eigentümer

Referenten: Zachary Ritvo, Is24 und Marcus Gottwald, VR-Bank H&G-Bank – 15:30 Uhr

Jetzt anmelden unter www.vrbank-hg.de

VR-Bank Augsburg Handels- und Gewerbebank eG

Annastraße 9

86150 Augsburg