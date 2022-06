STL aus Bobingen vollzieht den Generationswechsel

Der E-Mobility Anbieter aus Bobingen STL Steuerungs-Technik-Leuthe steht vor einem Wechsel in der Geschäftsführung. Der Gründer Alfred Leuthe hat die Firma vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben und möchte sie nun an die nächste Generation weitergeben. Sein Sohn Daniel Leuthe soll daher die Leitung des Unternehmens übernehmen

Vorfreude auf den Ruhestand

Seit einigen Jahren arbeitet der baldige Inhaber schon in der Firma. Auf seinem Weg übernahm er bereits immer mehr leitende Funktionen. Zukünftig soll er sich der Verantwortung für die gesamte Firma annehmen und sie damit in eine erfolgreiche Zukunft führen. „Ich freue mich auf die Zeit, in der ich keine Verantwortung für die Firma und die Mitarbeiter mehr habe und ich mich mehr mit meinen Enkeln auf dem Spielplatz herumtreiben kann“, sagt der bisherige Geschäftsführer Alfred Leuthe.

Grund für den Wechsel

Da in der Automatisierungstechnik und in der E-Mobility die Entwicklung rasant voranschreitet, müsse es auch in der Führung eines Unternehmens neue Köpfe mit frischen Ideen geben. So soll der Fortschritt positiv und erfolgreich gelingen. Deshalb soll der Staffelstab vom Gründer zur nächsten Generation dieses Jahr überreicht werden.

Das leistet das Unternehmen

STL Steuerungs-Technik Leuthe hat sich vom reinen Automatisierungsspezialist in der Automobilbranche zum Allrounder entwickelt. Der Unternehmensfokus liegt heute auf einem breiten Spektrum der Elektrotechnik und Software in der Automatisierungstechnik. Mit seinen über 20 Mitarbeitern operiert der Betrieb international vom Standort Bobingen aus. Projekte in ganz Europa, sowie in Asien und den USA sind dabei zu nennen. Seit einiger Zeit bietet die Firma auch den Bereich der Ladestationen für E-Fahrzeuge an. In diesem Bereich habe sich die Firma für private, öffentliche und industrielle Träger für Elektro-Ladestationen etabliert.