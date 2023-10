Staatsinstitut Augsburg feiert 60-jähriges Jubiläum mit Tag der offenen Tür

Veranstaltung

Studierende und Dozenten des Staatsinstituts Augsburg laden zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Staatsinstitut Augsburg

Das Staatsinstitut Augsburg feiert seinen 60. Geburtstag. Seit Gründung der staatlichen Ausbildungsstätte im Jahr 1963 wurden hier über 10.000 Lehrkräfte auf den Unterricht mit Kindern in praxisorientierten Fächern vorbereitet. Das am Staatsinstitut ausgebildete Fachpersonal unterrichtet in Bayern an Grund-, Mittel-, Real- und Sonderpädagogischen Förderschulen. „Bildung ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Berufsleben - damals wie heute. Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, ist eine fundierte Ausbildung von Lehrkräften essentiell“, sagt Institutsleiter Ernst Kröner.

Welche Ausbildungen gibt es am Staatsinstitut Augsburg

Das Staatsinstitut in Augsburg hat sich auf die Fachrichtungen Informationstechnik, Werken, Technik, Sport und Kunst spezialisiert. In der vierjährigen Ausbildung werden die angehenden Lehrkräfte vorbereitet, praxisnah zu unterrichten. „Uns ist es sehr wichtig, dass Theorie und Praxis eng miteinander verbunden gelehrt werden“, sagt Kröner und ergänzt: „Wir setzen zudem darauf, dass unsere Dozenten ihre Studierende persönlich betreuen. Dies können wir sicherstellen, da unser Unterricht stets in kleinen Gruppen stattfindet.“ Im aktuellen Studienjahr 2023/24 bildet das Staatsinstitut Augsburg gut 150 Studierende aus.

Studium mit anschließender Verbeamtung

Eine Bewerbung als Fachlehrkraft ist bereits mit einem mittleren Bildungsabschluss möglich, wenn eine Eignungsprüfung erfolgreich bestanden wird. Das gebührenfreie Studium dauert insgesamt vier Jahre. Die fachliche Ausbildung schließt nach drei Jahren mit der Ersten Lehramtsprüfung ab. Darauf aufbauend ist ein einjähriger pädagogischer Vorbereitungsdienst abzuleisten, der mit der Zweiten Staatsprüfung endet. Nach erfolgreich bestandener Prüfung werden die Absolventen grundsätzlich verbeamtete Lehrkräfte des bayerischen Schuldienstes.

Tag der offenen Tür am 7. Oktober 2023

Das Staatsinstitut Augsburg feiert sein 60-jähriges Bestehen am Samstag, 7. Oktober 2023, mit einem Tag der offenen Tür. Interessierte haben die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom Unterricht und von der Schule in der Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg, zu machen. In der Zeit von 9:30 bis 13:00 Uhr stehen Studierende und Dozenten persönlich für Gespräche zur Verfügung. Zudem gibt ein Vortrag einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Am Nachmittag finden zahlreichen Ehemaligen-Treffen mit Absolventen aus sechs Jahrzehnten statt. Kröner: „Wir freuen uns, viele zukünftige Fachlehrkräfte bei unserem Berufsinformationstag kennenzulernen, genauso auf das Wiedersehen unserer ehemaligen Absolventen.“