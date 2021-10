So findet dieses Jahr die Herbstdult in Augsburg statt

Die Dult hat eine weitreichende Tradition in der Geschichte der Stadt Augsburg. Bereits im Jahr 973 gibt es Aufzeichnungen über den Ursprung der Veranstaltung. Wie schon im vergangenen Jahr findet heuer nur die Herbstdult statt. Corona setzte den Frühlingsbetrieb durch einschneidende Maßnahmen außer Kraft. Nun stellen sich aber zum 138. Mal Stände von der Oberen Jakobermauer bis zur Vogelmauer auf. Bis zum 10. Oktober dürfen Besucher täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr dann den 1000 Meter langen Fußweg auf sich nehmen.

Herbstdult 2021

Diese Regelungen gelten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Eigentlich war der Starttermin bereits für den 2. Oktober vorgesehen, doch die kurzfristigen Maßnahmenregelungen ließen diesen nicht zu. Auch für den Folgetag fiel die Entscheidung für eine umfassende Organisation, statt einer verfrühten Öffnung. Zudem muss zur Vermeidung einer zu dichten Menschenansammlung die Eröffnungsfeier ausfallen. Selbstverständlich greifen auch auf der Herbstdult hygienische Vorsichtsmaßnahmen. Diese sollen von den Beschickern beachtet und befolgt werden.

Das erwartet Besucher Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Insgesamt hat das Marktamt als Veranstalter ganze 94 Händler für die jetzige Michaelidult zugelassen. Somit wird den Menschen vor Ort wieder die bekannte Produktpalette geboten. Von Kleidungsstücken über Haushaltgegenstände hin zu Genusswaren lässt sich in der Freiluftkaufstraße so ziemlich alles finden. Außerdem gibt es mit Imbiss- und Getränkeständen ein Verpflegungsangebot auf dem ältesten Jahrmarkt der Stadt Augsburg.

Ebenso ist der beliebte „Billige Jakob“ diesmal an der „Ecke auf dem Plätzchen“ vertreten. Neu im gesamten Sortiment sind unter anderem Artikel aus Bambus und Olivenholzprodukte. Auch für Kinder ist gesorgt. Ein Karussel im Bereich des Vogeltors dient zur Bespaßung der jüngeren Besucher.

So ist die Dult erreichbar Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Dult lässt sich bequem über den öffentlichen Nahverkehr besuchen. Möglichkeiten sind hierzu die Straßenbahnlinie 1 oder Buslinie 22 mit der Haltestelle Jakobertor. Als einzige Parkmöglichkeit dient das Parkhaus der City Galerie Augsburg. In der angrenzenden Wohngegend gilt das Bewohnerparken. Daher bedarf es zur Fahrzeugabstellung nahe der Veranstaltung einer amtlichen Plakette.