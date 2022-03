Sager startet Charity-Aktion mit den Augsburger Panthern

„Wir für Euch – nur gemeinsam“ - die Unternehmen Sager Immobilien Consulting KG und G. Sager GmbH (Sager Firmengruppe) haben sich dieses Motto zum Anlass genommen und sammeln gemeinsam mit weiteren Unterstützern Spenden zugunsten krebserkrankter Kinder. Die Plattform für die Spendenaktion wird das Heimspiel der Augsburger Panther am 20. März gegen die Bietigheim Steelers sein.

Krebsschleifen und Charity-Trikots werden verkauft

„Getreu dem Motto „Alleine ist man stark, gemeinsam unschlagbar“ findet die Charity-Aktion „Wir für euch – nur gemeinsam“ statt. Ein großer Dank gehe vorweg an alle Vereinsverantwortlichen, Unterstützer, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter der Sager Firmengruppe, heißt es in einer Mitteilung des AEV. Der Verein hoffe auf zahlreiche Unterstützung und Spenden durch die Panther-Fans. Als Zeichen der Solidarität werden am Spieltag Krebsschleifen in der passenden Farbe zum Charity-Trikot verkauft. „Jeder Spendenbetrag und jede Schleife helfen uns, krebskranken Kindern in Augsburg einen Wunsch zu erfüllen“, erklärte der Geschäftsführer Gideon J. Sager im Vorfeld zu dem Spiel.

Spendensammlung im Stadion

In Hinblick auf das anstehende „Im Rampenlicht“ Spiel sei das Wort „Werbemaßnahme“ eher nebensächlich. Die Sager Firmengruppe nutzt das Spieltagsponsoring, um auf krebserkrankte Kinder aufmerksam zu machen. Ganz in Anlehnung an das in der NHL bekannte „Hockey Fights Cancer™“ wird unter dem Slogan „Wir für euch – nur gemeinsam“ ein Charityrahmen geschaffen, um auf die Krebserkrankung von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Dazu werden im Stadion Spenden gesammelt, ab 5 Euro erhält der Spender eine Schleife zum Anheften. Der komplette Spendenerlös geht an die regionale Stiftung der Elterninitiative Krebskranker Kinder e.V.

So sehen die Trikots aus

Auf der Vorderseite der lila-schwarzen Panthertrikots werben die Unternehmen der Sager Firmengruppe, G. Sager GmbH und Sager Immobilien Consulting KG. Im Immobilien- und Finanzsektor sind die Unternehmen in Süddeutschland vertreten und beraten ihre Kunden und Mandanten auf höchstem Niveau. Neben der Tätigkeit als Versicherungsmakler und Finanzierungsvermittler werden auch Immobilientransaktionen wie Erwerb und Veräußerung sowie Vermietung als Dienstleistung angeboten.