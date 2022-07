Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

In eigener Sache

Relaunch von B4BSCHWABEN.de: Wir zeigen, was alles neu ist

B4BSCHWABEN.de hat einen Relaunch bekommen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Von Angelina Märkl

Noch aktueller, noch übersichtlicher, noch attraktiver: B4BSCHWABEN.de ist mit neuem Konzept und Look an den Start gegangen. Was sich jetzt ändert und warum, erfahren Sie im Video.

Die Website präsentiert sich seit dem 21. Juni 2022 in einem neuen Design. Mit dem Relaunch reagiert B4BSCHWABEN.de vor allem auf die geänderten Nutzungsgewohnheiten. Drei Viertel der Zugriffe erfolgen mittlerweile über Smartphones, daher wurde vor allem auch die mobile Nutzung optimiert. So haben unsere Leser die aktuellen Wirtschaftsnews immer dabei. „Für uns waren drei Dinge entscheidend: Schneller, benutzerfreundlicher und natürlich responsive“ fasst Nedim Hadzovic, Product Owner Digital Strategy & Development bei VMM zusammen. Und genau auf diese drei Funktionen haben die Teams von VMM und der Newsfactory hingearbeitet. „Ob uns das gelungen ist, werden am Ende die Nutzer entscheiden“, ergänzt Nedim Hadzovic. B4BSCHWABEN.de ist noch näher dran am Mittelstand Das Herzstück des Relaunches ist, neben dem Design und der Technik, vor allem eine umfassende Qualitätsstrategie. Die redaktionellen Beiträge sollen den Lesern noch mehr Hintergründe, hochaktuelle Themen aus der Region und ausführlichere Berichterstattungen bieten. Der USP von B4BSCHWABEN.de – nah dran am Mittelstand in Bayerisch-Schwaben – wird noch stärker herausgearbeitet. „Vor allem zu kleinen und mittleren Unternehmen pflegt die Redaktion einen engen Kontakt. Deswegen erfahren wir häufig als erste, was sich im Mittelstand der Region tut – diesen Wissensvorsprung wollen wir noch stärker nutzen, um B4BSCHWABEN.de als das Wirtschaftsnachrichtenportal mit den meisten Hintergrundinfos der Region zu festigen“, sagt Angelina Märkl, Product Owner Online-Portale bei VMM. „Über allem steht unser Anspruch, unsere Leser umfassend zu informieren und ihnen Interviews und Hintergrundgespräche zu liefern, die sie sonst nirgendwo finden“, ergänzt Angelina Märkl. Sie trifft die Akteure der Wirtschaft auch regelmäßig im B4B TV Studio zum Video-Interview und verschafft den Lesern so neue Einblicke in den regionalen Mittelstand. Neuer Display-Banner: Responsive Super Ad Neben dem redaktionellen Fokus sollte auch den Anzeigenkunden eine noch attraktivere Plattform geboten werden. So sind die Display-Banner-Anzeigen besser platziert. Neu ist die Responsive Super Ad. „Der Reichweiten-Champion kommt auf allen Endgeräten – vom Smartphone bis zum Desktop-Bildschirm – optimal zum Einsatz und hält die Botschaft des Kunden immer im sichtbaren Bereich der Nutzer“ erklärt Sabine Sokoll, Anzeigenleitung bei VMM. Das alles – und viele weitere Highlights – machen B4BSCHWABEN.de noch aktueller, übersichtlicher und attraktiver. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Sie haben Fragen oder Feedback zu unserem neuen Onlineportal? Dann schicken Sie uns eine Nachricht an redaktion@B4BSCHWABEN.de.